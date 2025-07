Vazquez, la Juve c'era anche prima: dal tragico rigore agli scambi di maglie

La Juventus cerca un nome affidabile che possa rinforzare la linea difensiva e tra i giocatori monitorati c'è Lucas Vazquez , che ha appena salutato il Real Madrid , dove è cresciuto nel settore giovanile e ha esordito in prima squadra nel 2015, senza mai uscire dalle rotazioni. Nasce esterno alto e col passare degli anni si è adattato a fare il terzino, per cui la sua duttilità, unita all'esperienza e alla mentalità vincente, possono fare comodo a Igor Tudor . Impossibile però per un tifoso bianconero non pensare a un episodio emblematico quando sente o legge il nome di Lucas Vazquez: fu lui a procurarsi il rigore a tempo scaduto che permise al Real di eliminare la Vecchia Signora ai quarti di Champions League nel 2018.

Il rigore al Bernabeu

Tutto nasce quindi l'11 aprile 2018, con la Juve di Allegri chiamata all'impresa al Bernabeu per ribaltare lo 0-3 interno di 8 giorni prima. E a Madrid la Vecchia Signora gioca una delle sue migliori partite in assoluto: dopo 60 minuti ha già pareggiato il risultato dell'andata, grazie alla doppietta di Mandzukic e al gol di Matuidi. Le merengues tentano l'assalto finale per evitare i supplementari e all'ultimo minuto guadagnano un rigore per un contatto tra Benatia e Vazquez. Proteste vistose in casa Juve, con Buffon espulso dall'arbitro Oliver e un rifiuto generale ad accettare quella decisione arbitrale che a distanza di anni lascia ancora dei dubbi. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia e porta il Real in semifinale. Una delle serate più memorabili della storia bianconera, conclusa nel peggiore dei modi, con lo zampino di Lucas Vazquez a innescare il tutto.

I retroscena con Cambiaso e Rugani

Real Madrid e Juventus si sono incontrate diverse volte negli anni successivi. Il 3 agosto 2023 i bianconeri si impongono per 3-1 nell'amichevole valida per la Florida Cup. In quell'occasione Cambiaso e Lucas Vazquez si scambiano le maglie a fine partita. Lo stesso esterno bianconero lo rivela qualche mese più tardi in un TikTok pubblicato sull'account ufficiale del club, dove alla domanda su quale fosse il miglior scambio di maglie effettuato, risponde proprio ricordando quello con l'ex madridista. Quest'anno invece si è rovesciata la situazione: dopo il match valido per gli ottavi del Mondiale per club, vinto 1-0 dal Real, a Vazquez viene chiesto con quale giocatore juventino ha scambiato la maglia, e lui confessa di avere quella di Rugani. Presto però lo spagnolo potrà indossare la divisa bianconera per davvero, sviluppi di mercato permettendo.