Juve, Comolli in vacanza "tradito" dall'orologio: al mare in famiglia, ecco dove

Le vacanze estive sono vacanze estive per tutti, anche per Damien Comolli. Il neo direttore generale della Juventus, in carica da giugno, si sta concedendo gli ultimi momenti di relax al mare con la sua famiglia. La località scelta dalla coppia con il piccolo figlio Ata Arsene è Biarritz, cittadina di mare a sud-ovest della Francia e praticamente al confine con la Spagna. A svelarlo sono state le ultime storie pubblicate su Instagram da Selinay, moglie del dirigente bianconero che ha documentato sul suo profilo social i momenti di pace al mare. "Ultimo weekend francese", si può leggere nella didascalia di uno dei filmati resi pubblici da lei. Nello specifico, è stato uno scatto in particolare a togliere ogni dubbio. Nella giornata di ieri la compagna di Damien ha pubblicato una foto del piccolo Ata Arsene in spiaggia, tenuto per le mani dall'uomo che a tutti gli effetti sembra essere papà. Il dettaglio che sembra confermare l'identità del direttore della Juve è l'orologio che si vede al polso sinistro: il modello sembra infatti essere a tutti gli effetti lo stesso indossato da Comolli durante il Mondiale per Club negli Usa e in più occasioni con il cinturino in pelle nera e i dettagli esterni letteralmente uguali.