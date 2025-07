"La Juve del Cheshire, abbiamo lo stesso spirito": in Inghilterra omaggio e maglie dedicate!

La Juventus è da sempre punto di riferimento e stella polare nelle squadre che aspirano a un determinato senso di appartenenza, di gestione e soprattutto " dna" vincente . Ma c'è un club che è andato ancora oltre: il Barnton Football Club . La formazione inglese, non è nuova a queste scelte, ma anche quest'anno ha deciso di dedicare la maglia da gioco alla Vecchia Signora. Ma come? Replicando, più o meno fedelmente, quella juventina, dai colori sociali alla struttura, spiegando tutti i motivi che hanno portato a questa decisione. Con una, importante e fondamentale, premessa: "Per oltre un secolo, le celebri strisce della Juventus sono state simbolo di classe, grinta e ambizione. Dalle strade di Torino alle luci della Champions League, la maglia bianconera ha sempre fatto sul serio. Qui nel Cheshire, Barnton porta con orgoglio lo stesso spirito ".

Il Barnton si ispira alla Juventus, le motivazioni

Il club inglese, che non è alla sua prima "ispirazione juventina", quest'anno ha alzato l'asticella. Oltre a un video-lancio per la presentazione dell'home kit dove si intravede anche la famosa maglia bianconera degli anni novanta, le motivazioni che hanno portato a questa decisione sono sviscerate una per una in un lungo comunicato che recita quanto segue: "Soprannominata la "Juve del Cheshire", la nostra maglia è un omaggio alla regalità del calcio, ma non fatevi illusioni: stiamo costruendo la nostra eredità. Come la Juventus ai suoi esordi, siamo un club guidato dalla passione, dal senso di comunità e da un'incrollabile volontà di crescere. In questa stagione, non si tratta solo di onorare la maglia, ma di valorizzarla. I ragazzi giocano con stile, grinta e orgoglio. Ogni placcaggio, ogni passaggio, ogni gol contribuisce a far crescere il simbolo. Il bianconero non è solo un'immagine elegante, ma richiede carattere. Non indossiamo solo le strisce. Le possediamo. Il prossimo capitolo della Cheshire Juve inizia oggi, proprio qui, proprio ora"

"La tradizione Juve ammirata e veicolata"

Il comunicato prosegue: "Gli Stripes che hanno dato inizio a tutto. La Juventus non ha sempre vestito di bianco e nero. Infatti, la sua divisa originale del 1897 era rosa con cravatta nera: elegante, ma di breve durata. Nel 1903, si rivolsero a un amico inglese per nuove maglie, chiedendo aiuto a un amico di Nottingham. La spedizione che arrivò conteneva maglie del Notts County, a righe verticali bianche e nere. Il look rimase e la storia fu scritta. Da allora, la maglia è diventata una delle divise più iconiche del calcio, indossata da leggende come Del Piero, Platini, Baggio e Ronaldo. Attraverso epoche di dominio e ricostruzione, quelle strisce sono rimaste un simbolo costante di forza, stile e successo". Infine, il messaggio sulla tradizione: "A Barnton, questa tradizione non viene solo ammirata, ma anche veicolata. Quando i nostri ragazzi scendono in campo con la maglia bianconera, portano con sé un filo di quella tradizione. Ma stanno anche scrivendo il loro capitolo nella storia. Una storia del Cheshire. Una storia di Barnton. E siamo solo all'inizio".