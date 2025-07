Juve, nuova amichevole estiva: sfida all'Atalanta al Gewiss a metà agosto

Ultimo banco di prova prima del debutto in campionato: la Juventus di Igor Tudor affronterà l’ Atalanta sabato 16 agosto alle ore 20:45 al Gewiss Stadium, nel tradizionale 'Trofeo Achille e Cesare Bortolotti', giunto alla sua 26ª edizione. Una sfida che si preannuncia interessante, non solo per il valore tecnico dell’avversario, ma anche per il peso simbolico dell’incontro, storicamente legato alla memoria dei due indimenticati presidenti atalantini. Sarà l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione bianconera, previsto per domenica 24 agosto, quando i bianconeri ospiteranno il Parma nella prima giornata della prossima Serie A.

L'Atalanta l'ultima delle amichevoli pre stagionali

L’appuntamento di Bergamo rappresenta una chiusura ideale per il ciclo di preparazione estiva della Juventus. I bianconeri partiranno in ritiro tra un paio di giorni dopo aver disputato il Mondiale per Club negli Stati Uniti a giugno. La prima amichevole è quella contro la Reggiana, il 2 agosto nel centro sportivo di Vinovo, poi c'è il 10 agosto contro il Borussia Dortmund in Germania, per tornare a Torino il 13 agosto al classico test in famiglia contro la Juventus Next Gen all’Allianz Stadium. Il confronto con la squadra di Juric servirà a misurare il reale stato di forma della rosa, a pochi giorni dal fischio d’inizio della stagione ufficiale.

Il ritorno al Trofeo Bortolotti dopo 32 anni

Per la Juventus non si tratterà di un debutto assoluto nel Trofeo Bortolotti. Il club bianconero, infatti, aveva già preso parte alla manifestazione nel lontano 1992, quando il format era quello del triangolare: accanto alla Vecchia Signora e ai padroni di casa dell’Atalanta, partecipò anche il Borussia Dortmund, curiosamente avversario della Juve anche in questa preparazione estiva. Quella partecipazione storica aggiunge un tocco di nostalgia e continuità all’incontro di quest’anno, che si preannuncia combattuto e carico di significati, non solo sportivi.

La partita, che si disputerà in notturna davanti al pubblico bergamasco, sarà un’occasione importante per Tudor per testare le ultime soluzioni tattiche e chiarire eventuali dubbi di formazione. La vicinanza temporale con il debutto in campionato implica che molti titolari vedranno minuti importanti, cercando ritmo partita e intesa. Tutti gli elementi ci sono per assistere a una sfida vera, con due squadre pronte a mettere in campo intensità e qualità.