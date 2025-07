Joao Mario, parla l'algoritmo: perché è l'uomo giusto per la Juve di Comolli

TORINO - Damien Comolli non è abituato a sfogliare cataloghi o a seguire le intuizioni più selvagge. Il dg bianconero preferisce scrutare il mercato con un approccio freddo e scientifico, sulla falsa riga di quanto farebbe un medico di fronte a una lastra. E quando il puzzle della fascia destra ha chiesto una soluzione sostenibile, atletica e tatticamente evoluta, Joao Mario è emerso come la scelta più logica. L’ex Porto non sarà di certo l’uomo copertina del mercato estivo bianconero. Un colpo sfarzoso, altisonante, o alla Cancelo, per intenderci: quelli che attirano clic sui social o visualizzazioni su YouTube… Ma un’operazione chirurgica, figlia del metodo prediletto da Damien Comolli in ognuna delle sue precedenti esperienze calcistiche - il celebre “Moneyball” sdoganato dal ds degli Oakland Athletics, Billy Beane -, in grado di trasformare le statistiche in visioni e le percentuali in decisioni. Ogni sprint ogni contrasto vinto, ogni passaggio in profondità di Joao Mario è stato scomposto, pesato, confrontato e poi rimontato dentro un identikit tecnico-tattico che combaciava perfettamente con le esigenze della Juve.

Conguaglio e congeniale Un profilo giovane, economico e dalla spiccata vena offensiva - come dimostrano i 5 gol e 26 assist messi a referto nelle sue 181 presenze con il Porto -. Insomma, un interprete congeniale al 3-4-2-1 di Tudor, che - numeri alla mano - non dovrebbe far rimpiangere l’ex Vitoria. Specie in termini economici, dal momento che la Juventus - al netto dei quattro anni in più sulla carta di identità - si è assicurata un giocatore simile con tanto di conguaglio economico (16 i milioni versati dal Porto per Costa, contro gli 11,4 spesi dai bianconeri per Joao Mario). Troppo presto però per decretare chi ci abbia guadagnato davvero tra i due club. Per quello occorrerà aspettare la sentenza del più spietato e razionale dei giudici: il campo.

I numeri e le caratteristiche di Joao Mario Ben lungi, dunque, dall’abbandonarci al tipico sensazionalismo che è solito accompagnare i colpi di mercato in entrata, proviamo ad analizzare i dati del nuovo esterno bianconero. Se in termini difensivi Joao Mario non sembra spiccare sul resto degli interpreti europei, i numeri offensivi dell’ex Porto possono far ben sperare i tifosi bianconeri. A cominciare dalla distanza percorsa palla al piede verso l’area di rigore avversaria (figura da due stagioni sul podio del campionato portoghese), passando poi per i passaggi chiave che hanno portato alla conclusione, alle chance pericolose create (meglio di lui in Europa solo Alexander Arnold e Grimaldo). Senza dimenticare la media di dribbling riusciti, leggermente al di sotto di quella del neo acquisto del Liverpool: Jeremie Frimpong. Numeri da pesare con cautela: la Serie A richiederà un cocktail di applicazione tecnico-tattica differente rispetto alla Primeira Liga. Motivo per cui Joao Mario - esattamente come Alberto Costa - avrà bisogno di tempo per calarsi appieno nello spartito che Igor Tudor ha in mente per lui, affilando quelle lacune difensive emerse nei suoi anni al Porto. Juventus Tra chi si rivede, chi si sorride e chi corre a testa bassa: il primo giorno di Juve