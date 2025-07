Milik, tunnel Juve senza fine: nuovo infortunio! Cosa si è fatto stavolta

TORINO - La stagione non è ancora iniziata e l'infermeria della Juventus ha già un paziente nonché una vecchia conoscenza: Arkadiusz Milik! Dopo aver saltato tutta la passata annata l'attaccante polacco era tornato a disposizione di Igor Tudor tanto da prendere parte al Mondiale per Club, ma l'ex Napoli è nuovamente costretto a fermarsi: ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra. La prognosi stimata è di circa 7 giorni, soggetta all’evoluzione della ferita. Milik non scende in campo dal match del 7 giugno 2024 quando si infortunò al ginocchio nel match tra Polonia e Ucraina: da quel momento è iniziato un calvario di ricadute per il giocatore bianconero che nella sue prime due stagioni a Torino realizzò 17 reti in 75 presenze.