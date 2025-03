Milik, il calvario continua: nuovo infortunio, perché il rientro slitta ancora

Milik, cos'è successo

Una stagione complicata per Milik e anche gli infortuni non lo hanno aiutato. La vera domanda, però, è questa - e in tanti se lo staranno chiedendo -: cos'è successo in queste settimane al polacco? Dare una spiegazione dettagliata e approfondita non è facile ma l'attaccante ha accusato nuovo problema muscolare, slegato dall'infortunio al ginocchio. Durante gli allenamenti per cercare di recuperare la condizione fisica migliore, il centravanti polacco, ha accusato alcune noie muscolari. Insomma, nuovi problemi che si sono acutizzati in questa fase e che gli impediranno di scendere in campo fino a giugno. Un vero e proprio calvario quello di Milik che ora dovrà guarire anche da questo nuovo stop per cercare di esserci almeno per il Mondiale per Club a giugno con la prima gara della Juve fissata per il 19 giugno alle 3 di notte a Washington DC contro l'Al Ain.