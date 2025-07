Juve, arriva il ct Gattuso con Bonucci: l'Italia passa dal bianconero

Una scelta, quella di visitare i club di Serie A, finalizzata a stabilire da subito un contatto diretto con le società e i calciatori, in vista dei prossimi impegni ufficiali nelle qualificazioni al Mondiale del 2026, che vedranno l'Italia in campo il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 a Debrecen (Ungheria) contro Israele. Gattuso, in questa estate di lavoro intenso, sarà presente anche a Cagliari sabato 2 agosto per le celebrazioni in ricordo di Gigi Riva in occasione dell’amichevole internazionale tra Cagliari e Saint-Étienne e mercoledì 13 allo stadio Friuli di Udine per la Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur.

