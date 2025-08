Douglas Luiz via dalla Juve, forse succede davvero: il club è quello giusto…

Il tentativo del Nottingham Forest per riportare Douglas Luiz in Premier League sta entrando nel vivo. Il club del presidente Evangelos Marinakis ha rotto gli indugi e aperto il tavolo delle trattative con la Juventus per ottenere il centrocampista, che rappresenta un’esplicita richiesta del tecnico Nuno Espirito Santo. Un interesse che parte da lontano: precisamente da metà marzo, come svelato in occasione della prima chiacchierata tra l’agente, Kia Joorabchian, e il ds del Forest, Edu Gaspar. Quest’ultimo, infatti, è un estimatore di vecchia data del regista classe 1998. Tanto che due anni fa aveva offerto 40 milioni per portarlo all’Arsenal, quando lavorava per i Gunners. Missione fallita, ma che evidenzia la grande stima nei confronti del calciatore attualmente scivolato in fondo alle gerarchie bianconere. Non a caso è finito nell’elenco dei cedibili. Niente sconti però come lasciato intendere dal dg juventino Damien Comolli. Servono, infatti, 40 milioni per acquistare Douglas. Il Nottingham, invece, propende più per un prestito oneroso con diritto di riscatto per un pacchetto complessivo da 32-33 milioni. Insomma, c’è da trattare ancora per arrivare a una quadra soddisfacente per tutti. Al tempo stesso va trovata l’intesa sulla formula dell’operazione.