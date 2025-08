Tudor soddisfatto: “Juve, è stato un bel test”. Su Bremer, nuovi arrivati e la squadra...

È terminato con un pareggio il primo test amichevole della preseason bianconera. La Juve al Training Center della Continassa ha impattato per 2-2 contro la Reggiana : per la squadra di Igor Tudor reti di Francisco Conceicao e Dusan Vlahovic . Un test in piena preparazione: il risultato, ovviamente, lascia il tempo che trova, e con una prestazione che, anzi, regala anche buone indicazioni . Il tutto a poche ore dalla partenza per la Germania, dove i bianconeri rimarranno fino alla prossima amichevole contro il Borussia Dortmund fissata per il 10 agosto. Intanto il tecnico, ai canali ufficiali del club, ha commentato il pari contro la Reggiana.

Juve-Reggiana 2-2, l'analisi di Tudor

Così Igor Tudor a seguito del 2-2: "Quello di oggi è stato un bel test per noi, si è sentito il volume dell'allenamento fatto in settimana e di conseguenza c'è stata ovviamente tanta stanchezza. Fisicamente - come è normale che sia in questo momento - qualcuno è un po’ più avanti e qualcuno è un po’ più indietro: quello di oggi è stato un allenamento molto utile".

Su Bremer, di rientro in campo dopo il lungo stop: "Sono contento per il ritorno di Gleison, sicuramente ci vorrà un po’ di tempo e gli servirà giocare delle partite per tornare ai suoi livelli". Poi in generale sulla squadra: "Sono soddisfatto di questi primi giorni di allenamento. Ci sono stati carichi di lavoro importanti, i nuovi arrivati si sono inseriti subito molto bene: nella squadra c'è grande applicazione e voglia di fare le cose nel migliore dei modi". Infine: "Adesso siamo pronti alla seconda parte della preseason che faremo in Germania; fra tre settimane si comincia ufficialmente e lavoreremo duramente".

