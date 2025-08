Juventus-Reggiana, l'amichevole in diretta: risultato in tempo reale, primo test per Tudor

A una setttimana o poco più dall'inizio della preparazione estiva per la Juventus , è tempo di tornare in campo con la prima amichevole estiva. I bianconeri, infatti, affronteranno alla Continassa la Reggiana , formazione di Serie B, un po' più avanti nel lavoro avendo iniziato prima. La formazione allenata da Igor Tudor è ancora incompleta, ma Comolli e Modesto stanno lavorando per cercare gli ultimi rinforzi per completare il gruppo a disposizione del croato. Intanto quella di stamattina, alle ore 11, è l'occasione per vedere in campo i nuovi arrivati: David e Joao Mario .

12:09

Vantaggio della Juve: subito Vlahovic

47' - GOL JUVENTUS - Tap-in sotto porta molto facile per Vlahovic: il serbo entra e segna subito. Bianconeri avanti 2-1.

12:08

Al via la ripresa: diversi i cambi

46' - Iniziata la ripresa alla Continassa, diversi i cambi. In casa Juve Tudor li cambia tutti: dentro Pinsoglio, Gatti, Rugani, Djalò, Joao Mario, Thuram, McKennie, Cambiaso, Yildiz, Adzic e Vlahovic.

11:59

David si muove bene e la squadra lo cerca spesso

Buone le trame del primo tempo per la Juventus, soprattutto nell'andare a cercare la profondità e i movimenti di David. L'attaccante si è mosso bene nei primi 45' e ha sfiorato il gol in un paio di occasioni.

11:48

Termina la prima frazione

45' - Finisce il primo tempo tra Juve e Reggiana: a Girma risponde Conceicao, è 1-1 all'intervallo.

11:41

Motta dice no a David

38' - David viene servito bene in profondità da Miretti, il suo tiro però è centrale con Motta bravo a deviare.

11:38

Ancora la Juve in avanti

34' - Azione offensiva prolungata per a Juve: alla fine è Locatelli che ci prova con il mancino, pallone fuori di pochissimo.

11:27

Pareggia subito la Juve

23' - GOL JUVENTUS - Nemmeno 60 secondi e i bianconeri pareggiano subito con Conceicao: il portoghese è bravo con il destro a superare Motta con un bel tiro.

11:26

Reggiana in vantaggio

22' - Gol Reggiana: Girma con il destro dal limite supera un Di Gregorio un po' fuori posizione. Il portiere si distende ma non riesce a deviare.

11:24

Occasione Reggiana

20' - Gondo rientra su Kelly, leggero in copertura, e calcia verso la porto: tiro debole e centrale, nessun problema per Di Gregorio, ma grande chance per gli emiliani.

11:20

Weah e Douglas Luiz fuori dall'amichevole

Nemmeno in panchina i due giocatori al centro del mercato: Weah e Douglas Luiz non sono stati inseriti nella distinta da Tudor per la sfida contro la Reggiana.

11:13

Conceicao sfiora il vantaggio

10' - Conceicao sfiora il gol: il portoghese va in acrobazia, Motta devia in angolo.

11:12

La Reggiana si fa vedere in avanti

9' - Ripartenza della Reggiana: Rover serve Girma che calcia con il destro di prima intenzione, pallone sopra la traversa.

11:06

Prima occasione per David

3' - Occasione Juve! Miretti lavora un bel pallone sulla destra e serve al centro David, l'attaccante anticipa il difensore e con il destro calcia verso la porta ma Motta si distende e para.

11:03

Iniziato il match

1' - Fischio d'inizio alla Continassa per la sfida tra Juve e Reggiana.

10:45

Juve in campo per il riscaldamento

La Juve ha messo sui social un video dove si vede la squadra entrare sul terreno di gioco della Continassa per iniziare la fase di riscaldamento.

10:27

Torna Bremer dall'inizio

Una delle novità, oltre al neo acquisto David al centro dell'attacco, è senza dubbio il ritorno in campo di Bremer. Il brasiliano ha recuperato in questi mesi e non gioca una gara dalla sfida di Champions contro il Lilla. Ora per lui l'occasione di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la condizione in vista dell'esordio in campionato.

10:12

Le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Miretti, Kostic; Conceicao, Koopmeiners; David. A disposizione: Pinsoglio, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Adzic, Thuram, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Djalo, Gil Puche, Pietrelli. All. Tudor

Reggiana (3-5-2): Motta, Papetti, Bozzolan, Libutti, Marras, Bertagnoli, Reinhart, Bonetti, Rover, Girma, Gondo. A disposizione: Sposito, Stulac, Vallarelli, Tavsan, Basili, Stramaccioni, Cavallini, Shaibu, Nahounou, Conté. All. Dionigi

9:58

Kolo Muani-Juve, accordo con il Psg

Altri contatti e anche passi in avanti nella trattativa tra la Juve e il Psg per Kolo Muani. Ancora nessuna chiusura, ma l’arrivo dell'attaccante francese sembra un cantiere a tutti gli effetti, e l’impalcatura è ormai definita, ogni piano è stato assemblato. La call di venerdì tra i bianconeri e i parigini è stata molto positiva. Tant’è che tra le parti nessuno ha il minimo dubbio di arrivare alla conclusione dell’affare. L'accordo è totale, e l’apertura del club francese alla formula richiesta dai bianconeri - del prestito con obbligo di riscatto - è stato il tocco a effetto in grado di mettere in discesa il ritorno tanto atteso. Tudor lo aspetta così come anche i compagni.

9:45

Dove vedere l'amichevole dei bianconeri

Per seguire la gara tra Juventus e Reggiana è possibile farlo su Dazn guardandola dall'Italia. Altrimenti, per chi si collegasse dall'estero, può seguirla loggandosi sul sito ufficiale del club bianconero.

Continassa (To)