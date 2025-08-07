Non solo Weah, le cessioni Juve non finiscono qui: Savona nel mirino Premier

Alla fine i conti tornano. Il comunicato con cui la Juventus ufficializza la cessione di Timothy Weah si muove dentro i confini che già sembravano essere stati tracciati nei giorni scorsi. 1 milione per il prestito oneroso; 14,4 milioni per il trasferimento definitivo: è un prestito con diritto di riscatto ma, come scrive lo stesso club bianconero: la probabilità del verificarsi delle condizioni che faranno scattare l’obbligo sono molto elevate. A tutto questo si aggiungono i bonus per un ammontare non superiore a 4,1 milioni di euro. Dulcis in fundo, è nelle ultime righe del comunicato che si palesano gli effetti positivi dell’operazione e le motivazioni per cui Damien Comolli ha tenuto duro fino alla fine: l’operazione genera un impatto positivo sull’esercizio in corso di circa 6 milioni di euro. Tradotto: una plusvalenza che fa sorridere chi è chiamato a far quadrare le finanze del club.

I dossier aperti

A proposito, le uscite non finiscono qui. La Juventus si è portata a Herzogenaurach un carico di dossier aperti: da Douglas Luiz a Vlahovic, passando per Arthur e Miretti. Gli ultimi movimenti, però, impongono di spostare lo sguardo e tornare in direzione Torino, lì dove Nicolò Savona lavora per recuperare dall’infortunio alla caviglia rimediato al Mondiale per Club. Dal momento del suo ultimo rinnovo di contratto, fino al 30 giugno 2030, la situazione è stata chiara a tutti gli attori protagonisti dell’operazione: c’è fiducia nel ragazzo, ma in caso di offerta irrinunciabile non è blindato e può partire.

Interesse per Savona

In questi ultimi giorni è sempre la Premier League a bussare: i primi furono i Citizens di Pep Guardiola, ma il gruppone di squadre inglesi che raccoglie informazioni e che studia l’offerta giusta da fare continua a crescere. Dalle parti della Continassa, dove Comolli porta avanti la quotidianità, la consapevolezza è che l’uscita di Savona non sia una priorità, ma possa diventare un’opportunità.

