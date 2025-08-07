Sancho-Juve, perché l'operazione non è (ancora) chiusa: i dubbi di Comolli e la possibile svolta

Ma perché la Juve non ha ancora preso Jadon Sancho ? Se lo chiedono in molti, perché - effettivamente - qualche settimana fa sembrava un'operazione praticamente chiusa, con l'ok del giocatore e il via libera del Manchester United . Forse c'erano ancora dei dettagli economici da definire, ma non così importanti da congelare l'affare.

Il mancato arrivo di Sancho: le motivazioni

La verità è un'altra. La prima ragione per cui Sancho non è ancora sbarcato a Torino si chiama Nico Gonzalez. Comolli vuole prima risolvere il problema con l'esubero argentino e poi andare a prendere un potenziale sostituto. Ecco perché tutto è fermo, finché non trovano una squadra che si prenda Nico, i dirigenti bianconeri non vanno a prendersi Sancho. Ma c'è dell'altro. Comolli non sarebbe del tutto convinto delle abitudini di Sancho, che si porta dietro una fama di indisciplinato. In realtà, nel 2024 in prestito al Borussia Dortmund (dov'era cresciuto) e nella scorsa stagione al Chelsea non ci sono stati problemi (anzi), ma allo United ricordano ritardi e atteggiamenti a volte poco professionali. La Juve vuole essere sicura che il vero Sancho sia quello del Borussia...