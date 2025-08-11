Pagelle Juve: rinascita Cambiaso, rimpianto Douglas Luiz, David è un diesel

DORTMUND - La Juve batte per 2-1 il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park grazie a una doppietta di Cambiaso : al 16' e al 53' le reti che hanno permesso ai bianconeri di conquistare la vittoria nel secondo test amichevole in vista dell'inizio della stagione, in programma il prossimo 24 agosto allo Stadium contro il Parma (calcio d'inizio alle 20.45). Ai tedeschi, che hanno salutato Hummels nell'ultima sfida della sua carriera , non è bastata la rete di Beier all'89'. Prossima partita per la squadra di Tudor il match contro la Next Gen all'Allianz il 13 agosto alle 18.30 e successivamente, il 16, ci sarà il match contro l' Atalanta di Juric a Bergamo (20.45) che chiuderà di fatto il precampionato dei bianconeri. Andiamo dunque a scoprire voti e giudizi della squadra di Igor Tudor dopo il successo in Germania.

Di Gregorio 6

Serata non semplicissima per lui, perché la difesa, in un paio di frangenti, sembra quasi volerlo mettere alla prova, lasciandolo esposto a situazioni potenzialmente complicate. I pericoli maggiori arrivano più per disattenzioni collettive che per reali meriti avversari, ma lui resta concentrato e attento. Si fa trovare pronto nelle uscite basse, precise e tempestive, leggendo bene il tempo dell’intervento e mettendo il corpo davanti alla linea di tiro.

Pinsoglio (20' st) 6

Entrare in partita a freddo, con il Borussia che aumenta i giri del motore e cerca disperatamente di rientrare in corsa, non è mai un compito semplice. In più, il pallone che finisce in rete lo coglie in una fase di massimo assalto tedesco. La smanacciata che precede l’azione decisiva non è perfetta, ma la sfortuna pesa: il momento è quello in cui la Juventus si abbassa troppo e lascia campo all’avversario.

Kalulu 7

La sua firma sulla partita arriva in maniera indiretta ma determinante: l’anticipo che dà il via all’azione del gol è un colpo di tempismo e lettura della situazione. Il francese non si limita a fare il difensore “puro”: appena può si propone, con personalità e sicurezza, portando palla e creando linee di passaggio. Il cross che innesca Cambiaso è un invito perfetto, il gesto tecnico che rompe l’equilibrio e spinge la Juventus verso la vittoria.