Pagelle Juve: rinascita Cambiaso, rimpianto Douglas Luiz, David è un diesel

DORTMUND - La Juve batte per 2-1 il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park grazie a una doppietta di Cambiaso: al 16' e al 53' le reti che hanno permesso ai bianconeri di conquistare la vittoria nel secondo test amichevole in vista dell'inizio della stagione, in programma il prossimo 24 agosto allo Stadium contro il Parma (calcio d'inizio alle 20.45). Ai tedeschi, che hanno salutato Hummels nell'ultima sfida della sua carriera, non è bastata la rete di Beier all'89'. Prossima partita per la squadra di Tudor il match contro la Next Gen all'Allianz il 13 agosto alle 18.30 e successivamente, il 16, ci sarà il match contro l'Atalanta di Juric a Bergamo (20.45) che chiuderà di fatto il precampionato dei bianconeri. Andiamo dunque a scoprire voti e giudizi della squadra di Igor Tudor dopo il successo in Germania.
Di Gregorio 6
Serata non semplicissima per lui, perché la difesa, in un paio di frangenti, sembra quasi volerlo mettere alla prova, lasciandolo esposto a situazioni potenzialmente complicate. I pericoli maggiori arrivano più per disattenzioni collettive che per reali meriti avversari, ma lui resta concentrato e attento. Si fa trovare pronto nelle uscite basse, precise e tempestive, leggendo bene il tempo dell’intervento e mettendo il corpo davanti alla linea di tiro.
Pinsoglio (20' st) 6
Entrare in partita a freddo, con il Borussia che aumenta i giri del motore e cerca disperatamente di rientrare in corsa, non è mai un compito semplice. In più, il pallone che finisce in rete lo coglie in una fase di massimo assalto tedesco. La smanacciata che precede l’azione decisiva non è perfetta, ma la sfortuna pesa: il momento è quello in cui la Juventus si abbassa troppo e lascia campo all’avversario.
Kalulu 7
La sua firma sulla partita arriva in maniera indiretta ma determinante: l’anticipo che dà il via all’azione del gol è un colpo di tempismo e lettura della situazione. Il francese non si limita a fare il difensore “puro”: appena può si propone, con personalità e sicurezza, portando palla e creando linee di passaggio. Il cross che innesca Cambiaso è un invito perfetto, il gesto tecnico che rompe l’equilibrio e spinge la Juventus verso la vittoria.
Gatti (20' st) 6
Si sistema nella zona di centro-destra della retroguardia, zona che può diventare il suo habitat naturale per crescere ulteriormente. Entra con il piglio giusto, deciso nei contrasti e con la voglia di farsi notare.
Bremer 6
Compito ingrato: prendersi in marcatura Guirassy, uno dei centravanti più temibili del panorama europeo. Lo affronta con il solito mix di fisicità e concentrazione, riuscendo quasi sempre a limitarlo. È un duello intenso, in cui ogni pallone pesa, e Bremer dimostra ancora una volta di poter reggere l’urto a certi livelli.
Rugani (1' st) 5.5
L’inizio è incoraggiante, con un paio di anticipi ben calibrati e un buon posizionamento. Poi, però, sull’azione che porta al gol avversario perde il duello fisico, lasciando all’attaccante lo spazio necessario per colpire.
Kelly 6
Tudor lo schiera largo a sinistra quando la squadra imposta, quasi a voler testare un abbozzo di difesa a quattro in fase di possesso. L’interpretazione è diligente: non cerca la giocata ad effetto, ma tiene bene la posizione, garantendo una soluzione sicura. La preferenza rispetto ad altri compagni sembra legata proprio a questa sua capacità di dare equilibrio.
Djalò (20' st) 6
Riesce a gestire senza troppi affanni e concedersi anche una sortita offensiva, conclusa con un tiro che somiglia più a un atto di fede che a una reale occasione.
Joao Mario 6
Primo tempo un po’ timoroso, in cui soffre l’intraprendenza di Adeyemi e le sovrapposizioni avversarie sulla corsia di sinistra. Nella ripresa, però, trova lo spunto che cambia volto alla sua partita: una percussione decisa che diventa l’assist “spirituale” per il raddoppio. Pur restando non impeccabile in copertura, mostra di poter incidere anche quando parte da lontano.
Koopmeiners (20' st) 6
Ingresso senza fuochi d’artificio ma con qualche giocata che ricorda la sua importanza nell’economia della squadra. A Bergamo, certamente titolare, sarà chiamato a un test più probante.
Thuram 6
La domanda è legittima: quanto hanno inciso i carichi di lavoro della settimana in Germania? La risposta la dà in parte lui, con una prestazione a tratti macchinosa, in cui alterna momenti di lucidità a fasi in cui sembra arrancare. La qualità c’è, ma serve continuità nei 90 minuti.
Douglas Luiz (20' st) 6
Basta un singolo dribbling in mezzo a tre avversari per capire quanto potrà dare a questa squadra. L’impressione è che ci sia ancora tanto da spremere dal suo talento. Peccato che non ce ne sarà il tempo.
Locatelli 6.5
È il metronomo, la bussola a cui tutti guardano nei momenti di indecisione. Rispetto al passato, sembra più sicuro anche nel rischiare la giocata verticale. Una prestazione che conferma il suo status di leader tecnico e caratteriale.
McKennie (20' st) 6
Si piazza a destra e cerca di dare supporto, aprendo il campo e inserendosi quando possibile. Non ha molto tempo per incidere, ma la disponibilità è quella di sempre.
Cambiaso 7.5
Due gol che hanno il sapore della rinascita. Certo, ci sono gli assist di Kalulu e Yildiz, ma il merito è anche nel farsi trovare pronto al momento giusto. Dopo una stagione passata tra alti e bassi, questa può essere la scintilla per tornare il Cambiaso ammirato nei primi mesi con Motta.
Kostic (20' st) 6
Alterna momenti di esitazione a strappi improvvisi che accendono l’azione. Quando ha spazio per correre, la squadra si allunga e trova soluzioni offensive più rapide.
Conceicao 7
È la scheggia impazzita dell’attacco bianconero, l’elemento che cambia ritmo alla manovra e mette in difficoltà le marcature avversarie. Ogni sua giocata è potenzialmente pericolosa e la Juventus lo cerca con insistenza, consapevole che da lui possono arrivare le giocate decisive.
Miretti (20' st) 6
La sua presenza in campo dice molto anche sulle dinamiche di mercato: la Juventus, per ora, lo tiene stretto. Mette corsa e volontà, pur non trovando la giocata da copertina.
Yildiz 7
Un paio di lampi di classe, tra cui l’assist per il secondo gol, bastano a far capire perché la società lo consideri un patrimonio tecnico. Non è sempre nel vivo dell’azione, ma quando decide di accendersi diventa un fattore.
Adzic (20' st) 6
Impatto fisico notevole, che lo rende già pronto per certi duelli. L’esperienza lo aiuterà a incanalare meglio le energie e a sfruttare le sue qualità negli spazi giusti.
David 6.5
Può sembrare in difficoltà a un occhio superficiale, ma il suo lavoro oscuro è prezioso: si muove molto per liberare i compagni, tiene impegnati i centrali e si sacrifica in fase di pressione. Una prestazione “da diesel”, che cresce col passare dei minuti.
Vlahovic (20' st) 5.5
Poco coinvolto, si vede soprattutto quando recupera un pallone prezioso ma poi lo gestisce male. Servirebbe più incisività in pochi minuti.
All. Tudor 7
Non sono solo i complimenti del Borussia a certificare il buon lavoro fatto, ma anche la sensazione di una squadra più riconoscibile. Le idee iniziano a prendere forma, la Juve risponde presente e il gruppo sembra seguirlo con convinzione.
