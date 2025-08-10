Una giornata a tinte bianconere in quel di Dortmund . La Juventus è pronta ad affrontare il Borussia in una doppia sfida internazionale e dal sapore di Champions. Prima le Women di Canzi - alle ore 13 - e poi la squadra allenata da Tudor alle 17,30 al Signal Iduna Park affronteranno l'avversaria tedesca. Un match importante per entrambe le formazioni, non soltanto per la caratura dei gialloneri ma anche per capire a che punto è il lavoro di preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione. "Va bene tutto, ma quando arrivo al campo è come andare sul ring - specifica l'allenatore croato nell'intervista - . Bisogna vincere. Io voglio farlo pure quando si gioca a carte, quando c’è il calcetto con gli amici, la partita di basket. Cerco quest’approccio". Parole forti e che fanno capire anche il cambio di mentalità rispetto all'inizio della scorsa stagione. Al netto di un mercato ancora in fase di decollo, sia in uscita e sia in entrata, eccezion fatta per gli arrivi di Joao Mario e David , vedremo in campo una Juve tipo. Un doppio test interessante per le due squadre bianconere che può dire tanto in vista della nuova stagione.

14:17

TRIS DELLA JUVE!

59' - Sugli sviluppi di calcio d'angolo traversone perfetto di Carbonell, stacco imperioso Stolen Godo che sigla il 3-0

14:08

Primo giallo per la Juve

50' - Ammonita Bertero per fallo tattico all'altezza della metà campo

14:02

Inizia il secondo tempo

46' - Si riparte dal 2-0 in favore della Juve sul Dortmund

13:57

Test in vista del campionato

La Juve Women di mister Canzi, reduce da un'annata di successi straordinari, ha dunque ripreso la preparazione in ottica Serie A. Quello odierno col Dortmund solo uno dei test che accompagneranno le bianconere all'inizio della stagione ufficiale: due settimane fa anche l'ufficialità del calendario che attende la squadra in campionato (QUI TUTTE LE SFIDE)

13:45

Finisce il primo tempo

45' - Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco. La Juventus Women di Canzi chiude in vantaggio per 2-0 con i gol di Brighton e Vangasgaard. In mezzo alle due reti bianconere anche il rigore parato da De Jong a Leubner

13:43

Primo giallo del match

43' - Ammonizione per Marquardt dopo la vistosa trattenuta su Thomas

13:40

RADDOPPIO DELLA JUVE!

40' - Ripartenza rapida e velenosa delle bianconera, che con pochi tocchi si ritrovano nell'area Dortmund: Vangsgaard riceve e con un rigore in movimento non sbaglia, siglando il 2-0

13:36

DE JONG PARA IL RIGORE!

36' - Leubner neutralizzata dal portiere delle bianconere, che poi blocca anche la seconda conclusione sulla respinta

13:35

Calcio di rigore per le tedesche

35' - Entrata in ritardo di Bertero, che atterra in area Leubner

13:33

Il Borussia sfiora l'1-1

33' - Scatenata Enderle: azione personale con fisico e qualità, entra in area e prova il tiro mirando al secondo palo ma la sfera non gira ed esce di poco fuori

13:24

GOL DELLE BIANCONERE!

24' - Juve Women avanti con la splendida rete di Brighton: tunnel all'avversaria e siluro da fuori area, non ci arriva Van der Laan e bianconere avanti 1-0

13:20

Alisha Lehmann ad assistere al match

Presente in tribuna ad assistere al match la calciatrice svizzera. Pronta per lei, dopo l'annata alla Juve, una nuova esperienza al Como: in settimana le firme per il suo trasferimento (QUI I DETTAGLI SULL'ADDIO)

13:15

Ancora bianconere in attacco

14' - Doppio tentativo per la Juve Women: ci riprova Vangsgaard che viene però murata, la palla arriva a Rossucci che tenta il tiro. La sfera viene bloccata da Van der Laan, ma da registrare il primo tiro nello specchio per la squadra di Canzi

13:13

Si fa vedere la Juve

12' - Avanza pericolosamente Vangsgaard, che non viene affiancata dalle compagne nell'azione e così la retroguardia giallonera recupera posizione e palla

13:07

Prima chance Borussia

8' - Occasione per le giallonere: palla in profondità per Enderle che entra in area e tenta il diagonale, ottima respinta di piede di De Jong

13:01

Iniziato il match

1' - Prende il via la gara delle bianconere.

12:55

Ingresso in campo per le Women

A breve l'inizio del match. Intanto Juve Women e Dortmund stanno entrando sul terreno di gioco per l'amichevole in programma.

12:43

Kolo Muani vuole solo la Juve

Nella testa, e forse ormai anche nel cuore, di Randal Kolo Muani c’è solo la Juventus. L’attaccante francese continua infatti a rifiutare una dopo l’altra tutte le offerte che gli stanno arrivando, sia dai suoi agenti che dal Paris Saint Germain, deciso a non farsi distogliere da quello che è diventato il suo obiettivo fisso: tornare a giocare in Serie A. Kolo Muani, infatti, ha declinato da tempo le avance arrivate dalla Turchia (Fenerbahce e Besiktas l’avevano cercato a inizio luglio), così come non ha voluto approfondire gli interessamenti arrivati negli ultimi venti giorni da Oltremanica. Neppure una cascata di petrodollari l’ha fatto vacillare. Quelli che era disposto a mettere sul piatto il Neom FC di Christophe Galtier per portarlo a giocare in Arabia Saudita.

12:30

Le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due allenatori:

Borussia Dortmund: Van der Laan; Jabbes, Schumacher, Ito, Enderle, Wohrn, Steenwijk, Marquardt, Reimann, Leubner, Vogel. A disposizione: Blum, Gunnewig, Scholle, Boger, Tayeh, Wicke, Lichatschow, Willeke, Wahle, Wisniewski. Allenatore: Hogner.

Juventus Women: De Jong; Bertero, Kullberg, Harviken; Thomas, Rosucci, Brighton, Carbonell; Stolen Godo, Vangsgaard, Beccari. A disposizione: Capelletti, Mallardi, Schatzer, Girelli, Bonansea, Salvai, Krumbiegel, Pavan, Cambiaghi, Libran, Lenzini. Allenatore: Canzi.

12:18

In campo anche Hummels

Al Signal Iduna Park anche la presenza di Mats Hummels. Il difensore tedesco dà l'addio al calcio proprio contro i bianconeri nell'amichevole di questo pomeriggio. E proprio qualche tempo girava con la maglia della Juventus di Chiellini, scambiato proprio in un incontro di Champions del 2015.

11:46

Juve Women in campo alle 13

La Juventus Women scenderà in campo in Germania nella partita in programma alle ore 13 contro il Borussia Dortmund al Rote Erte Stadion. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dei bianconeri.

Riedle, la Juve e l'aneddoto Champions

Quando si parla di Dortmund-Juve non può non venire in mente la finale di Champions del 1997. Una coppa andata ai gialloneri che in finale ha superato la formazione bianconera per 3-1. Il protagonista è stato Karl-Heinze Riedle, autore di una doppietta. E proprio a Tuttosport ha svelato un curioso retroscena: "La notte prima della partita ho fatto un sogno in cui segnavo due gol in finale. Lo raccontai al mio compagno di stanza, svegliandolo subito: 'Guarda che domani ne faccio due'. E così è stato". Poi parole al miele anche per i bianconeri: "Ah, il top. La Juventus, almeno ai miei tempi, era il massimo. Insieme al Milan. Resta una società di primissima fascia. E ha un fascino unico". E su Yildiz: "Non è male. Credo sia un valore aggiunto. E sa chi mi ricorda? Paulo Dybala, almeno nei suoi primi anni. Parliamo di top player".

La probabile formazione Juve

Per quanto riguarda la formazione da impiegare contro il Dortmund, Tudor si conserva pochi dubbi. Con Nico Gonzalez out, sulla destra c'è Joao Mario con Cambiaso sull'altro versante. In difesa Bremer titolare al centro, come confermato dallo stesso allenatore, insieme a lui anche Kalulu e Kelly. Conceicao (in ballottaggio con Koopmeiners) e Yildiz alle spalle dell'unica punta David. Al centro Locatelli con Khephren Thuram per garantire qualittà e solidità alla squadra.

Tudor, il mercato e la nuova Juve

"Siamo una squadra bella, giusta, organizzata, tosta. Difficile da battere. Questo è il punto di partenza". Diretto e mai banale Tudor, soprattutto quando si parla di Juve e mercato: "Restare così? La squadra sarebbe comunque più pronta, perché c’è un anno alle spalle. E non è da sottovalutare: ora siamo molto simili a ciò che eravamo a fine annata. Vedremo quello che accadrà". E poi aggiunge: "Io sono sempre contento". Il tecnico croato lancia un appello: "Noi siamo questi, poi si capirà cosa succede alla fine del mercato. Anzi, a me così non piace proprio...Si gioca con il mercato aperto ed è una roba da impazzire tutti. Spero finisca, che venga abbattuta la formula. Per me è inaccettabile".

(Dortmund)