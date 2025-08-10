La formazione ufficiale della Juve col Borussia Dortmund: le scelte di Tudor

Tra nuovi outfit, sorrisi e lo sguardo attento di Scanavino, la Juventus continua ad allenarsi in Germania per preparare la gara di domani, domenica 10 agosto contro il Borussia Dortmund, dove in campo ci sarà anche Hummels. I bianconeri stanno lavorando per trovare ritmo, condizione e solidità sotto la guida di Igor Tudor, chiamato a costruire la Juve della stagione 2025-26. La squadra ha mostrato qualche novità, a partire da un’inedita tuta argentata firmata Adidas, che ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media. Ma oltre alla forma, c’è sostanza: il tecnico croato punta a dare un’identità precisa al gruppo, nonostante i ritardi sul fronte mercato.
Una preparazione intensa e mirata
Reduce dal Mondiale per Club di giugno, la Juventus ha iniziato la preparazione più tardi rispetto ad altre squadre, per consentire un recupero completo ai suoi giocatori. Il programma in Germania è però serrato e ben organizzato, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’inizio ufficiale della stagione. Tudor ha messo al centro del lavoro la ricerca di fluidità nel gioco e l’attenzione ai dettagli tattici. Dopo la sfida con il Dortmund, la Juve tornerà in Italia per affrontare la Next Gen il 13 agosto e l’Atalanta il 16, prima dell’esordio in Serie A contro il Parma il 24 agosto.
Tudor lavora in attesa di rinforzi
Il mercato bianconero ha finora vissuto una fase interlocutoria. Le uniche due novità sono Joao Mario e Jonathan David, quest'ultimo arrivato a parametro zero. La dirigenza ha preferito concentrarsi sulle conferme, come quelle di Kelly e Conceicao, mentre le operazioni in entrata sono rallentate dalla necessità di sfoltire la rosa. Alcuni giocatori, tra cui Arthur e Douglas Luiz, sono sulla lista dei partenti, ma al momento ancora in gruppo. Comolli è al lavoro per dare nuove soluzioni a Tudor, ma la sensazione è che eventuali innesti arriveranno solo dopo qualche cessione.
Prove tattice a Herzogenaurach
Nella giornata dell'8 agosto, la Juventus ha svolto una seduta pomeridiana incentrata su esercitazioni tecnico-tattiche. Tudor ha guidato con attenzione il lavoro sul campo, assistito da Scanavino, che ha raggiunto la squadra in Germania per seguire da vicino la preparazione. Nella parte tattica dell’allenamento, il tecnico croato ha iniziato a definire l’undici titolare per la sfida contro il Borussia Dortmund. Nonostante qualche ballottaggio ancora aperto, l’ossatura della squadra sembra ormai chiara. L'allenatore bianconero sta cercando di inserire con equilibrio i nuovi arrivi e di valorizzare chi ha chiuso bene la scorsa stagione.
Di Gregorio tra i pali e difesa a 3
Tra i pali ci sarà Di Gregorio, sempre titolare dopo l’ottima stagione, la prima, in bianconero. In difesa, Tudor dovrebbe schierare una linea a tre con Kalulu, Kelly e Bremer con Gatti, reduce da una lunga intervista dove ha spiegato il momento, la condizione del gruppo e anche un retroscena di mercato, che dovrebbe subentrare a partita in corso. Il brasiliano ha bisogno di minuti per ritrovare il ritmo dopo il lungo stop, mentre Pierre rappresenta una delle certezze per il sistema difensivo a tre. La difesa sarà cruciale per contenere l’attacco del Dortmund e per testare l’organizzazione generale della squadra.
Muscoli e qualità in mezzo: Locatelli e Thuram titolari
A centrocampo Tudor sembra avere pochi dubbi: la coppia titolare sarà formata da Locatelli e Thuram. Il primo sarà il regista basso, chiamato a gestire i tempi e a dettare le linee di gioco. Il secondo garantirà intensità, recuperi e inserimenti, risultando prezioso in entrambe le fasi. Sulla sinistra agirà Cambiaso, favorito per il ruolo di esterno a tutta fascia, mentre a destra ci sarà Joao Mario.
Yildiz-Conceicao dietro a David
In avanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Jonathan David. Il canadese, arrivato a zero dopo la fine del contratto con il Lilla, è il centravanti designato in attesa di sviluppi sul futuro di Dusan Vlahovic, ancora incerto. Alle spalle del canadese agiranno Yildiz, pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo una gestione dei carichi in settimana, e Conceicao al fianco del turco.
La formazione ufficiale:
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Tudor
