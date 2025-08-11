Juve, fatta per Okoro: chi è il giovane in arrivo dal Venezia

Le giocate di Yildiz contro il Borussia Dortmund sono il quadro dell'ottimo lavoro della Juve con il settore giovanile. Intuizione e costruzione del talento: i bianconeri negli ultimi anni, grazie anche alla Next Gen , hanno prodotto molto. Tanti giovani calciatori passati per Torino sono poi arrivati in Serie A, mentre altri hanno permesso al club di fare cassa. Un progetto win-win, anche se ci sono stati dei rimpianti, come aver lasciato Huijsen troppo presto. Comolli e il resto della dirigenza vogliono continuare su questa strada e un altro ragazzo in cerca di esplosione sta per aggregarsi al mondo di Madama. Si tratta di Alvin Okoro , in arrivo dal Venezia, dopo l'ottima stagione in prestito al Vicenza nel 2024-2025. Da Torino hanno battutto anche la concorrenza dell'Inter.

Juve, fatta per Okoro: cifre e dettagli

Il giovane talento nigeriano del 2005, naturalizzato italiano, arriva dal Venezia in prestito oneroso da 200mila euro, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’accordo prevede un contratto fino al 2030 (formula 1+4 anni). Le visite mediche sono in programma per domani alle ore 14 al J Medical. Giocherà con la Next Gen. Ma come gioca Okoro?

Come gioca Okoro

Okoro è uno di quegli attaccanti che incarnano perfettamente il calcio moderno: veloce, tecnico e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Nato come punta centrale, può essere schierato anche da esterno in un tridente, grazie alla sua facilità nel dribbling e alla propensione a puntare l’uomo nell’uno contro uno. Ama attaccare gli spazi in campo aperto e sa dialogare bene con i compagni, mostrando una certa predisposizione al gioco di squadra. Dal punto di vista fisico è ancora in fase di sviluppo, così come sotto l’aspetto tattico, ma proprio per questo rappresenta un profilo dal potenziale importante e tutto da coltivare. Lo scorso anno in prestito in Serie C al Vicenza si è fatto notare con 6 gol e 4 assist in 36 presenze e molte belle giocate. E infatti il Venezia lo aveva anche inserito nei convocati per il ritiro pre Serie B. Ma ora è arrivato il grande treno Juve. Un colpo in prospettiva, come ne ha fatti tanti la Juve negli ultimi anni, avendo spesso indovinato. E intanto i bianconeri hanno ufficializzato anche un altro prolungamento di un altro giovane.