Juve, fatta per Okoro: chi è il giovane in arrivo dal Venezia

Le giocate di Yildiz contro il Borussia Dortmund sono il quadro dell'ottimo lavoro della Juve con il settore giovanile. Intuizione e costruzione del talento: i bianconeri negli ultimi anni, grazie anche alla Next Gen, hanno prodotto molto. Tanti giovani calciatori passati per Torino sono poi arrivati in Serie A, mentre altri hanno permesso al club di fare cassa. Un progetto win-win, anche se ci sono stati dei rimpianti, come aver lasciato Huijsen troppo presto. Comolli e il resto della dirigenza vogliono continuare su questa strada e un altro ragazzo in cerca di esplosione sta per aggregarsi al mondo di Madama. Si tratta di Alvin Okoro, in arrivo dal Venezia, dopo l'ottima stagione in prestito al Vicenza nel 2024-2025. Da Torino hanno battutto anche la concorrenza dell'Inter.
Juve, fatta per Okoro: cifre e dettagli
Il giovane talento nigeriano del 2005, naturalizzato italiano, arriva dal Venezia in prestito oneroso da 200mila euro, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’accordo prevede un contratto fino al 2030 (formula 1+4 anni). Le visite mediche sono in programma per domani alle ore 14 al J Medical. Giocherà con la Next Gen. Ma come gioca Okoro?
Come gioca Okoro
Okoro è uno di quegli attaccanti che incarnano perfettamente il calcio moderno: veloce, tecnico e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Nato come punta centrale, può essere schierato anche da esterno in un tridente, grazie alla sua facilità nel dribbling e alla propensione a puntare l’uomo nell’uno contro uno. Ama attaccare gli spazi in campo aperto e sa dialogare bene con i compagni, mostrando una certa predisposizione al gioco di squadra. Dal punto di vista fisico è ancora in fase di sviluppo, così come sotto l’aspetto tattico, ma proprio per questo rappresenta un profilo dal potenziale importante e tutto da coltivare. Lo scorso anno in prestito in Serie C al Vicenza si è fatto notare con 6 gol e 4 assist in 36 presenze e molte belle giocate. E infatti il Venezia lo aveva anche inserito nei convocati per il ritiro pre Serie B. Ma ora è arrivato il grande treno Juve. Un colpo in prospettiva, come ne ha fatti tanti la Juve negli ultimi anni, avendo spesso indovinato. E intanto i bianconeri hanno ufficializzato anche un altro prolungamento di un altro giovane.
Amaradio rinnova con la Juve
Questa la nota del club: "È ufficiale il prolungamento di contratto di Luca Amaradio con la Juventus Next Gen: il giocatore classe 2005 ha rinnovato il suo accordo fino al 30 giugno 2028.Originario di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, Amaradio è arrivato la scorsa estate alla Next Gen dal Derthona Calcio, facendo il suo esordio da professionista con la Juventus. Nella prima stagione in bianconero, l’esterno d’attacco ha raccolto complessivamente dieci presenze e tre reti con la Next Gen e quattro gare con un gol e un assist con la Juventus Under 20. Un prolungamento di contratto che gli permetterà di continuare la sua avventura e a crescere in bianconero: congratulazioni, Luca!".
Le giocate di Yildiz contro il Borussia Dortmund sono il quadro dell'ottimo lavoro della Juve con il settore giovanile. Intuizione e costruzione del talento: i bianconeri negli ultimi anni, grazie anche alla Next Gen, hanno prodotto molto. Tanti giovani calciatori passati per Torino sono poi arrivati in Serie A, mentre altri hanno permesso al club di fare cassa. Un progetto win-win, anche se ci sono stati dei rimpianti, come aver lasciato Huijsen troppo presto. Comolli e il resto della dirigenza vogliono continuare su questa strada e un altro ragazzo in cerca di esplosione sta per aggregarsi al mondo di Madama. Si tratta di Alvin Okoro, in arrivo dal Venezia, dopo l'ottima stagione in prestito al Vicenza nel 2024-2025. Da Torino hanno battutto anche la concorrenza dell'Inter.
Juve, fatta per Okoro: cifre e dettagli
Il giovane talento nigeriano del 2005, naturalizzato italiano, arriva dal Venezia in prestito oneroso da 200mila euro, con diritto di riscatto fissato a 2 milioni che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’accordo prevede un contratto fino al 2030 (formula 1+4 anni). Le visite mediche sono in programma per domani alle ore 14 al J Medical. Giocherà con la Next Gen. Ma come gioca Okoro?
Come gioca Okoro
Okoro è uno di quegli attaccanti che incarnano perfettamente il calcio moderno: veloce, tecnico e capace di muoversi su tutto il fronte offensivo. Nato come punta centrale, può essere schierato anche da esterno in un tridente, grazie alla sua facilità nel dribbling e alla propensione a puntare l’uomo nell’uno contro uno. Ama attaccare gli spazi in campo aperto e sa dialogare bene con i compagni, mostrando una certa predisposizione al gioco di squadra. Dal punto di vista fisico è ancora in fase di sviluppo, così come sotto l’aspetto tattico, ma proprio per questo rappresenta un profilo dal potenziale importante e tutto da coltivare. Lo scorso anno in prestito in Serie C al Vicenza si è fatto notare con 6 gol e 4 assist in 36 presenze e molte belle giocate. E infatti il Venezia lo aveva anche inserito nei convocati per il ritiro pre Serie B. Ma ora è arrivato il grande treno Juve. Un colpo in prospettiva, come ne ha fatti tanti la Juve negli ultimi anni, avendo spesso indovinato. E intanto i bianconeri hanno ufficializzato anche un altro prolungamento di un altro giovane.