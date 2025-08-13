Juventus-Next Gen: orario e dove vedere in tv e streaming l'amichevole 

TORINO - Dopo il 2-2 contro la Reggiana e il successo in casa del Borussia Dortmund (2-1), alle 18.30 la Juve torna in campo per il consueto appuntamento contro la Next Gen di Massimo Brambilla. Una sfida che tradizionalmente dà il via alla stagione bianconera e che accompagna i tifosi dal 1959, anche se la prima volta si giocò nel 1931. Nonostante le temperature e il ponte di Ferragosto i tifosi hanno risposto presente: fin qui sono stati venduti 27mila tagliandi e molto probabilmente di raggiungerà quota 30mila, sintomo del grande entusiasmo che ruota attorno alla squadra di Igor Tudor. Per il tecnico croato sarà l'occasione per testare la condizione fisica dei singoli e l'intesa tra i vari giocatori. Previste tante rotazioni considerando anche il fatto che si tornerà in campo sabato per la sfida contro l'Atalanta, ultimo appuntamento prima del debutto in campionato domenica 24 agosto alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Parma. Sarà anche l'occasione per ammirare il nuovo look dello stadio, con le panchine spostate a bordo campo, più vicine al terreno di gioco: un'operazione che ha permesso alla Juve di recuperare 182 posti, 80 dei quali riservati ai tifosi con accesso Premium, aumentando così la capienza e gli introiti. Insomma, nonostante il passaggio da Villar Perosa all'Allianz Stadium, l'amichevole in famiglia rimane l'appuntmento più atteso dai tifosi bianconeri.