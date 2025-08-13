Juve A-Next Gen, diretta amichevole: risultato in tempo reale, festa allo Stadium, sfida in famiglia

Costruire e testare, Tudor può continuare a farlo nella classica amichevole in famiglia tra la Juventus e la Next Gen di Brambilla, pronta all'esordio in stagione nel primo turno di Coppa Italia contro il Novara il 17 agosto. Un'occasione per ritrovarsi tutti insieme con il sorriso e riprovare qualche schema tattico da parte del tecnico croato in vista della prima giornata di Serie A contro il Parma . Contro il Borussia Dortmund , l'allenatore bianconero ha ricevuto ottime risposte dai suoi giocatori, che hanno messo in campo sia solidità difensiva sia le sue idee in fase di sviluppo. In vista dell'ultimo test con l'Atalanta, contro la seconda squadra Yildiz e compagni potranno mettere ulteriori minuti nelle gambe e migliorare l'affinità.

16:05

Juve, proposto Andrey Santos: "Un mostro" per Juninho

Le alternative a centrocampo sono varie e alla Juve è stato proposto anche Andrey Santos, brasiliano classe 2004 ora al Chelsea ma occupato da tanti altri calciatori in rosa. Allo Strasburgo, in prestito la scorsa stagione, ha dominato la Ligue 1 con dati che fanno felice l'algoritmo di Comolli. Un mediano che si ispira a Busquets e che ha diversi colpi anche in fase offensiva, ma i bianconeri devono valutare bene anche in base alle richieste di Tudor e alla proposta di gioco, per non rischiare di investire a vuoto altri soldi.

15:55

Calciomercato Juve, O'Riley il preferito a centrocampo

Mancano poche settimane alla fine del calciomercato, ma la Juventus ata valutando ancora dei colpi in entrata, soprattutto a centrocampo per dare a Tudor una squadra completa e competitiva. Contro il Borussia Dortmund sono stati confermati Locatelli e Thuram, ma l'allenatore croato vorrebbe avere anche soluzioni differenti. Il preferito è O'Riley del Brighton, che costa la metà rispetto a Hjulmand. La richiesta del club inglese è di circa 30 milioni di euro, cifra comunque troppo alta se il club bianconero non riuscirà prima a piazzare una cessione.

15:42

Amichevole Juve, quando inizia e dove vederla

L'amichevole in famiglia tra Juve e Next Gen è in programma a partire dalle ore 18.30 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta sul sito del club e su Dazn. Sarà anche l'occasione per ammirare il nuovo look dello stadio, con le panchine spostate a bordo campo, più vicine al terreno di gioco: un'operazione che ha permesso alla Juve di recuperare 182 posti, 80 dei quali riservati ai tifosi con accesso Premium, aumentando così la capienza e gli introiti

15:30

Juve, pronta la festa in famiglia

Trentamila persone allo Stadium sono pronte a gustarsi la sfida tra la squadra di Tudor e la Next Gen di Brambila. Una dimostrazione di appartenza. E in tribuna sarà presente anche John Elkann.

Allianz Stadium