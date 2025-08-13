Miretti, infortunio contro la Juve Next Gen: cos'è successo

TORINO - Dura soltanto 38' l'amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen per Fabio Miretti . Il centrocampista bianconero è stato costretto ad uscire anzitempo nella sfida dello Stadium per un problema muscolare che sarà da accertare nelle prossime ore. Scelto dal primo minuto da Tudor , il classe 2003 ha giocato quasi tutta la prima frazione sulla trequarti in compagnia di Douglas Luiz , alle spalle di Vlahovic .

L'infortunio di Miretti

A pochi minuti dall'intervallo, Miretti si è accasciato a terra a palla lontana, toccandosi il retro della coscia destra. Un problema al bicipte femorale con cambio obbligato per Tudor che al suo posto ha mandato in campo Rouhi. Da verificare le condizioni del centrocampista che in questa estate, dopo la passata stagione al Genoa, è diventato un obiettivo di mercato del Napoli di Conte. Manna è pronto a portarlo nel centrocampo dei campioni d'Italia, ora sarà da capire l'entità dello stop, probabilmente tra i 15 e i 20 giorni se verrà confermato che non è grave dall'ecografia che verrà effettuata tra domani e dopodomani

