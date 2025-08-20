Zhegrova-Juve: sì! Cifre e dettagli di un affare che vale triplo

Avanti tutta. La Juventus accelera per Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro è balzato da qualche giorno in cima alla lista delle preferenze del tandem dirigenziale composto da Damien Comolli e Francois Modesto, con il dt bianconero che ieri ha trascorso gran parte del suo 47° compleanno al telefono per portare avanti l’affare. Il motivo è semplice: il classe 1999 viene considerato un calciatore universale, ovvero uno di quelli che può giostrare (e soprattutto rende…) in più ruoli. Tanto da saper agire, indifferentemente, come esterno offensivo sia a destra sia a sinistra, oltre che da trequartista alle spalle di un centravanti d’area di rigore. Zhegrova all’occorrenza può essere pure impiegato come seconda punta. Tra l’altro con il neo bomber juventino Jonathan David ha fatto coppia per anni al Lilla e pertanto l’intesa tra i due sarebbe immediata, anzi scontata. Nei piani di Igor Tudor, inoltre, un elemento con l’intensità e lo strappo propri dell’ex Standard Liegi può agire, in certe occasioni, anche come esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1. Praticamente come prendere tre calciatori al prezzo di uno. Una duttilità che appunto ha convinto tutti in casa juventina: Edon rappresenta l’uomo giusto per completare la batteria degli esterni.