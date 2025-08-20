Chi è l'arbitro di Juve-Parma: dal gol vittoria annullato ingiustamente al battesimo di Motta

Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione. Sono appena uscite le designazioni arbitrali della prima giornata di Serie A 2025/26, che si apre sabato 23 agosto alle 18:30 con Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. La Juventus ospita il Parma domenica 24 agosto alle 20:45. Bianconeri a caccia dei 3 punti per iniziare al meglio la stagione e per dimenticare le difficoltà avute l'anno scorso contro i ducali, con un pareggio per 2-2 in casa e la sconfitta per 1-0 al Tardini. Tra i match di cartello c'è un interessante Roma-Bologna, mentre Inter-Torino sarà il posticipo del Monday Night.

Juve-Parma a Marcenaro: i precedenti

La sfida dello Stadium tra Juve e Parma sarà diretta da Matteo Marcenaro. Gli assistenti saranno Scatragli e Zingarelli, il quarto ufficiale Sacchi, al Var toccherà a Meraviglia e Fabbri. È la terza volta in cui l'arbitro della sezione di Genova dirigerà un incontro della Vecchia Signora. Il primo precedente è datato 11 settembre 2022 e fu il pareggio interno per 2-2 dell'allora Juve di Allegri contro la Salernitana di Nicola. Doppio vantaggio dei campani nel primo tempo con Candreva e Piatek, rimonta bianconera nella ripresa con Bremer e Bonucci, prima dell'episodio al 95' che scatenò infinite polemiche: Milik segnò il 3-2 ma l'arbitro decretò che, su cross in area, la posizione di Bonucci fosse in fuorigioco attivo. In realtà il Var non si accorse della posizione di Candreva che teneva in gioco l'ex difensore bianconero. Tra l'altro lo stesso Bonucci, anche in caso di fuorigioco, non fece alcuna interferenza sul portiere avversario Sepe. In seguito Marcenaro rifilò ben 4 rossi: a Milik per doppia ammonizione (si era tolto la maglia dopo il gol), a Fazio, Cuadrado e Allegri per proteste. L'altro precedente risale alla prima vittoria della Juve di Thiago Motta del 19 agosto 2024 contro il Como, sempre allo Stadium. Partita senza storia in quel caso: un secco 3-0 grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso. Il Parma invece è stato arbitrato da Marcenaro in una sola occasione: il 18 aprile 2022, nel ko interno per 1-0 con l'Ascoli in Serie B.