Di Gregorio e McKennie cambiano numero: il siparietto. Ma i tifosi Juve pensano... alla 9

La nuova stagione si avvicina, e in casa Juve c'è chi in vista dell'inizio prossimo campionato ha deciso di cambiare numero alla propria maglia. In particolare i protagonisti sono due, che non solo indosseranno un nuovo numero, ma uno di questi cederà il suo all'altro compangno di squadra. Stiamo parlando di Weston McKennie e Michele Di Gregorio : lo statunitense cambia numero, e il portiere indosserà quello che fino alla scorsa stagione apparteneva proprio al centrocampista.

Di Gregorio e McKennie cambiano numero

L'annuncio è arrivato sui canali social della Juventus, attraverso un simpatico video. Di Gregorio è in posa per delle foto, di spalle, indicando il 29 che c'è sulla maglietta. Interviene McKennie che gli dice: "Yo Michi, c'è un problema: prendi il mio numero". E così il portiere tiene tra le mani una nuova maglia col suo nome, ma con il 16 come numero. A quel punto Di Gregorio chiede al centrocampista: "E tu come fai?!", con McKennie che alza le spalle e se ne va via... mostrando come sulla sua maglietta ora ci sia il 22. Un divertente siparietto per annunciare la novità: Di Gregorio avrà il numero 16 che lo scorso anno era di McKennie, quest'ultimo invece passa al 22 che nella passata stagione aveva Weah (nel frattempo andato al Marsiglia).

I commenti dei tifosi Juve: spunta... Vlahovic

Non mancano i commenti alla novità da parte dei tifosi bianconeri. C'è chi sottolinea "Il portiere deve avere il numero 1", che però adesso appartiene a Perin, chi invece rimarca "McKennie ha cambiato 100 numeri" e anche chi scrive "Penso che vada premiato McKennie, che finirà per essere il giocatore che ha cambiato più numeri alla Juventus". In effetti lo statunitense ha dapprima avuto il 14, poi l'8, a seguire il 16 e adesso il 22.

Ma tanti dei riferimenti sono invece ad un altro numero, ovvero... il 9. D'altronde la situazione legata a Dusan Vlahovic rimane una di quelle che tiene maggiormente banco: c'è chi afferma "Voglio un nuovo numero 9", chi domanda "A quando il cambio del numero 9?" e chi commenta "Avete riservato la 9 a Kolo Muani?". In attesa di capire se ci saranno effettivamente sviluppi sulla maglia 9 o meno, e in attesa di capire se tornerà Kolo Muani e/o Vlahovic andrà via la Juve annuncia altri cambi di numeri.

