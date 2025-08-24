Sorpresa Tudor, fuori Joao Mario: ecco come gioca la Juve. La formazione ufficiale

Il conto alla rovescia per la prima stagionale della Juventus è iniziato. Il mercato ancora non è terminato e qualche pedina potrebbe arrivare nelle mani di Tudor, ma contro il Parma dovrà partire con il piede giusto, sfruttando il blocco della passata stagione e i nuovi innesti, oltre a rientri importanti come quelli di Bremer. I bianconeri per dare un segnale alle rivali della Serie A non possono steccare la prima partita all'Allianz Stadium. Le ultime gare amichevoli del pre campionato hanno dato bei segnali all'allenatore, che ha in mente un undici di partenza, con qualche piccolo ballottaggio da sciogliere nelle ultime ore. La Vecchia Signora affronterà una squadra molto cambiata, ma guidata da un tecnico giovanissimo e con un passato in bianconero e non dovrà sottovalutare l'impegno. Questa la lista dei convocati.
Di Gregorio certezza, chi gioca in difesa
Tra i pali non ci sono dubbi e c'è Di Gregorio, che da poco ha cambiato anche numero di maglia. Il portiere italiano sembra aver trovato fiducia e nel Mondiale per Club ha dimostrato di avere le qualità per stare nella Juve. Nel 3-4-2-1 di Tudor la linea di difesa sarà a tre con Gatti, Bremer, Kelly. A sorpresa non c'è Joao Mario, al suo posto Kalulu che potrebbe essere stato schierato da Tudor per contrastare Valeri.
Thuram in mediana con Locatelli
Thuram è il cuore pulsante del centrocampo e nessuno può insidiarlo. A guidare la mediana insieme a lui ci sarà il capitano della Juve, Locatelli. Sulla fascia destra ci sarà dunque Kalulu, mentre a sinistra Cambiaso.
Yildiz stella, David bomber Juve
La punta dell'attacco Juve sarà il neo acquisto David, che contro l'Atalanta ha già lasciato la sua firma con un bel gol in rovesciata. Dietro il canadese ci saranno a la stella Yildiz, ormai leader tecnico della squadra e Chico Conceicao.
Juventus (3-4-2-1), la formazione ufficiale: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu; Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.
