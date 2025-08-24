Sorpresa Tudor, fuori Joao Mario: ecco come gioca la Juve. La formazione ufficiale

Il conto alla rovescia per la prima stagionale della Juventus è iniziato. Il mercato ancora non è terminato e qualche pedina potrebbe arrivare nelle mani di Tudor, ma contro il Parma dovrà partire con il piede giusto, sfruttando il blocco della passata stagione e i nuovi innesti, oltre a rientri importanti come quelli di Bremer. I bianconeri per dare un segnale alle rivali della Serie A non possono steccare la prima partita all'Allianz Stadium. Le ultime gare amichevoli del pre campionato hanno dato bei segnali all'allenatore, che ha in mente un undici di partenza, con qualche piccolo ballottaggio da sciogliere nelle ultime ore. La Vecchia Signora affronterà una squadra molto cambiata, ma guidata da un tecnico giovanissimo e con un passato in bianconero e non dovrà sottovalutare l'impegno. Questa la lista dei convocati.