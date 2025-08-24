Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Sorpresa Tudor, fuori Joao Mario: ecco come gioca la Juve. La formazione ufficiale

Gli undici titolari per l'esordio dei bianconeri nella nuova stagione di Serie A
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il conto alla rovescia per la prima stagionale della Juventus è iniziato. Il mercato ancora non è terminato e qualche pedina potrebbe arrivare nelle mani di Tudor, ma contro il Parma dovrà partire con il piede giusto, sfruttando il blocco della passata stagione e i nuovi innesti, oltre a rientri importanti come quelli di Bremer. I bianconeri per dare un segnale alle rivali della Serie A non possono steccare la prima partita all'Allianz Stadium. Le ultime gare amichevoli del pre campionato hanno dato bei segnali all'allenatore, che ha in mente un undici di partenza, con qualche piccolo ballottaggio da sciogliere nelle ultime ore. La Vecchia Signora affronterà una squadra molto cambiata, ma guidata da un tecnico giovanissimo e con un passato in bianconero e non dovrà sottovalutare l'impegno. Questa la lista dei convocati.

Di Gregorio certezza, chi gioca in difesa

Tra i pali non ci sono dubbi e c'è Di Gregorio, che da poco ha cambiato anche numero di maglia. Il portiere italiano sembra aver trovato fiducia e nel Mondiale per Club ha dimostrato di avere le qualità per stare nella Juve. Nel 3-4-2-1 di Tudor la linea di difesa sarà a tre con Gatti, Bremer, Kelly. A sorpresa non c'è Joao Mario, al suo posto Kalulu che potrebbe essere stato schierato da Tudor per contrastare Valeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Thuram in mediana con Locatelli

Thuram è il cuore pulsante del centrocampo e nessuno può insidiarlo. A guidare la mediana insieme a lui ci sarà il capitano della Juve, Locatelli. Sulla fascia destra ci sarà dunque Kalulu, mentre a sinistra Cambiaso.

Yildiz stella, David bomber Juve

La punta dell'attacco Juve sarà il neo acquisto David, che contro l'Atalanta ha già lasciato la sua firma con un bel gol in rovesciata. Dietro il canadese ci saranno a  la stella Yildiz, ormai leader tecnico della squadra e Chico Conceicao.

Juventus (3-4-2-1), la formazione ufficiale: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly, Kalulu; Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Il conto alla rovescia per la prima stagionale della Juventus è iniziato. Il mercato ancora non è terminato e qualche pedina potrebbe arrivare nelle mani di Tudor, ma contro il Parma dovrà partire con il piede giusto, sfruttando il blocco della passata stagione e i nuovi innesti, oltre a rientri importanti come quelli di Bremer. I bianconeri per dare un segnale alle rivali della Serie A non possono steccare la prima partita all'Allianz Stadium. Le ultime gare amichevoli del pre campionato hanno dato bei segnali all'allenatore, che ha in mente un undici di partenza, con qualche piccolo ballottaggio da sciogliere nelle ultime ore. La Vecchia Signora affronterà una squadra molto cambiata, ma guidata da un tecnico giovanissimo e con un passato in bianconero e non dovrà sottovalutare l'impegno. Questa la lista dei convocati.

Di Gregorio certezza, chi gioca in difesa

Tra i pali non ci sono dubbi e c'è Di Gregorio, che da poco ha cambiato anche numero di maglia. Il portiere italiano sembra aver trovato fiducia e nel Mondiale per Club ha dimostrato di avere le qualità per stare nella Juve. Nel 3-4-2-1 di Tudor la linea di difesa sarà a tre con Gatti, Bremer, Kelly. A sorpresa non c'è Joao Mario, al suo posto Kalulu che potrebbe essere stato schierato da Tudor per contrastare Valeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

1
Sorpresa Tudor, fuori Joao Mario: ecco come gioca la Juve. La formazione ufficiale
2
Thuram in mediana con Locatelli