Juventus-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

La Juventus prepara l'esordio stagionale che alle 20.45 la vedrà impegnata all'Allianz Stadium di Torino contro il Parma nella prima giornata di Serie A. "Sono belle emozioni, mi piace quando si gioca e c'è qualcosa in palio - ha detto il tecnico Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia - Non mi piacciono le preparazioni e le amichevoli. La squadra è pronta, vogliamo partire bene e le sensazioni sono positive. Vorrei vedere solidità".Tudor ha poi aggiunto che "è mancata un po' di freschezza in questa preparazione anche facendo due belle vittorie. Bisogna andare in avanti con più giocatori possibili, ma allo stesso tempo senza perdere equilibrio e prendere contropiedi". Grande attesa e curiosità per l'esordio dell'allenatore spagnolo Carlos Cuesta, il più giovane della Serie A dal secondo dopoguerra, ex vice dell'Under 17 bianconera nella stagione 2019-20, in riferimento a cui ha espresso: "Per me è stato un onore avere la possibilità di vivere un'esperienza unica a Torino. Un anno meraviglioso con persone di qualità, con tanti rapporti lasciati. Un'Università per me. Ora l'unica cosa che ho in testa è aiutare il Parma a fare una grande prestazione". Il Parma dovrà rinunciare allo squalificato Balogh e agli infortunati Frigan, Hernani, Ondrejka, Trabucchi oltre al neoacquisto Troilo, per il quale non è ancora arrivato il transfer.