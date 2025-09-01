Clauss-Juve, Comolli prova il colpo last minute dopo Openda e Zhegrova: i dettagli

Dopo Zhegrova e Openda , la Juventus continua a lavorare sul mercato per provare a rinforzare ulteriormente la rosa di Igor Tudor . Ultime ore frenetiche per Comolli che tra le priorità ha quella di regalare al tecnico bianconero un laterale destro di difesa, capace di garantire affidabilità e soluzioni alternative su quella corsia. Il nome sul quale si sta puntando è Jonathan Claus del Nizza, pupillo di Tudor dai tempi dell'OM, che arriverebbe a Torino con la formula del prestito.

Colpo last minute

Contatti avviati tra i due club per un colpo last minute che porterebbe in Italia il terzino destro classe 1992 con lunga esperienza in Ligue 1 e nel giro della nazionale francese di Didier Deschamps. I dialoghi tra le parti sono in corso e i bianconeri attendono la risposta francese per capire se l’operazione potrà andare in porto. La Juventus intende coprire tutti i ruoli e completare al meglio l’organico prima della chiusura del mercato, l'inserimento nel reparto difensivo di Clauss garantirebbe un'alternativa importante nella rosa bianconera.

Chi è Clauss

Cresciuto nel settore giovanile dello Strasburgo, il classe 1992 è arrivato nel calcio che conta a 28 anni compiuti. Dopo la gavetta nelle serie minori francesi con le maglie di Vauban, Linx, Raon-l'Etape, Avranches e Quevilly Rouen, è stato decisivo il passaggio in Germania all'Arminia Bielefeld nella stagione 2018/2019. Due anni nella seconda divisione tedesca che gli hanno permesso di finire nel mirino del Lens, primo club francese a portarlo in Ligue 1. 74 presenze e 8 reti nel massimo campionato francese e passaggio in estate al Marsiglia sotto la guida proprio di Igor Tudor che nella stagione 2022-2023 lo ritiene una pedina fondamentale dell'OM: 42 presenze tra campionato e Champions con 2 reti realizzate e ben 12 assist. Stagione ottima che gli permette di finire anche nel giro della nazionale francese dove dal 2022 al 2024 (ultima apparizione nella sfida persa nel settembre scorso contro l'Italia) dove riesce a collezionare 14 presenze e 2 reti. Dopo l'addio di Tudor alla Ligue 1, per Clauss un altro anno all'OM e il passaggio nella scorsa estate al Nizza. Ora il possibile approdo alla Juventus dove ritroverebbe il tecnico croato.

