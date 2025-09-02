Bremer trasforma la Juve: il dato clamoroso e l’effetto su Gatti e Kelly

C’è una differenza netta tra una squadra che difende e una che si fa difendere da Bremer . Quando il brasiliano è in campo, la Juventus smette di assorbire colpi e comincia a respingerli, aggrendendo a ritmo dei Pink Floyd. "Another Brik in the Wall" , Gleison è il muro intero, antisismico al centro dell’area: saldo, progettato per resistere alla pressione, capace di reggere anche quando tutto intorno trema. Il brasiliano rende tutto più solido. La sua presenza ridisegna l’atteggiamento della squadra, dà coraggio ai compagni e scoraggia gli avversari. E anche per questo Tudor lo ha eletto come vice capitano . I numeri parlano chiaro, ma è il linguaggio del corpo a raccontare l’impatto vero del difensore.

Juve, con Bremer non prendi gol: il dato

Ci sono giocatori che spostano e sono diversi dagli altri. Gli scorsi anni lo ha ripetuto spesso Allegri e ora anche Tudor sembra condividere questo mantra. I migliori vanno in campo e fanno la differenza. Il vero impatto del top player si nota perché incide su tutto il resto. Migliora tutti. Con Bremer in campo la Juve non ha subito neanche un gol nelle ultime otto partite di Serie A, sommando quelle pre infortunio dello scorso anno e le prime due di questa stagione contro il Parma e il Genoa. E all'Allianz Stadium contro la squadra di Cuesta ha fatto capire perché anche un difensore può fare gol, anche senza buttare il pallone nella porta avversaria. L'intervento su Pellegrino è la cornice delle sue qualità. E fa tutto con estrema tranquillità.

Con Bremer migliorano tutti, anche Kelly

La vera forza di un leader si nota quando fa splendere i riflettori sugli altri. Ed è quello che fa Bremer. In queste prime due partite di Serie A ha dato sicurezza al reparto e anche a Kelly e a Gatti, che hanno potuto evitare di fare gli straordinari. Ma se il difensore italiano aveva abituato i tifosi ad altre buone prestazioni, la vera sorpresa è l'inglese. L'ex Newcastle è arrivato a gennaio tra le polemiche e le brutte prestazioni hanno peggiorato la situazione. L'effetto Gleison sta facendo bene anche a lui. Tudor ha il suo muro e dovrà sperare che non cadrà più.