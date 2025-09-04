Da Vlahovic a… Gatti: perché gli stipendi Juve crescono ma non spaventano

Un colpo al cerchio e uno alla botte. Un focus sui conti economici, senza mai perdere il filo sul discorso tecnico. Senza mai privare la Juventus delle risorse necessarie per affrontare una stagione lunga e complicata dalle tre competizioni. Damien Comolli si è mosso in perfetto equilibrio quest’estate. Correggendo gli errori dei suoi predecessori e cercando una strada per far convivere i conti e il campo. Ci è riuscito, visto e considerato il modo in cui la Juventus ha chiuso il mercato: Openda e Zhegrova rappresentano un salto di qualità importante, che non investe solamente l’attacco, ma il valore complessivo di una squadra che si può considerare competitiva.