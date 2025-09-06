David, fame Juve: "Vogliamo vincere tutto. Io e Vlahovic insieme? Sì"

L’avventura di Jonathan David con la maglia della Juventus è iniziata nel migliore dei modi. L’attaccante canadese ha subito lasciato il segno con un gol nella prima giornata contro il Parma , per poi offrire una prestazione solida nella sfida seguente contro il Genoa . Ma nemmeno la pausa per le nazionali ha interrotto il suo momento positivo: con il Canada , infatti, ha brillato nell’amichevole vinta 3-0 contro la Romania , aprendo le marcature e confermandosi in grande forma. Una crescita costante che non è passata inosservata agli occhi di Igor Tudor , soddisfatto del rendimento del suo nuovo numero 9. Ora, però, la testa è già rivolta alla sfida più attesa: il derby d’Italia contro l’ Inter , un banco di prova importante per misurare le ambizioni stagionali dei bianconeri.

David: "Alla Juve mi sento bene, voglio segnare il più possibile"

Dopo la sfida vinta con il suo Canada, Jonathan David ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, soffermandosi sull’impatto con il calcio italiano e sull’ambiente juventino. “Alla Juve mi sento bene, è importante per un attaccante iniziare segnando e l'obiettivo è vincere più partite possibili”, ha dichiarato con il sorriso di chi sa di essere partito con il piede giusto. Il classe 2000 sa che ogni dettaglio conta per ambientarsi, compresa la lingua: “Sto imparando l'italiano piano piano. Non ho ancora un insegnante ma lo avrò presto e sarò un ottimo studente”. Un atteggiamento umile e professionale, che rispecchia la sua voglia di crescita. Sugli obiettivi personali in zona gol, è stato chiaro: “Proverò a segnar più gol possibili, dovessi arrivare a 25 sarei contento, non ci dovessi arrivare va bene ugualmente”.

“Con Vlahovic possiamo giocare insieme”

Parlando poi del suo possibile ruolo nella squadra di Tudor, David ha aperto alla convivenza in attacco con Dusan Vlahovic, altra punta di diamante dell’organico juventino: “Sì, penso possiamo giocare insieme, le decisioni aspettano al mister ma non ci sarebbero problemi”. Un messaggio chiaro e distensivo, che lascia trasparire spirito di squadra e disponibilità. Ambizioso ma realista, il canadese non nasconde gli obiettivi stagionali, che includono traguardi importanti: “Vincere scudetto e Champions? Certo, vogliamo vincere ogni competizione in cui giochiamo. Proveremo ad arrivare il più lontano possibile”. Una mentalità vincente, che riflette quella del club e che può trascinare i bianconeri verso una stagione da protagonisti. Intanto, testa all’Inter: “Una partita importante per la stagione e per i tifosi, cercheremo di prepararla al meglio”, ha concluso.

