Yildiz valutazione shock, FC 26 lo butta fuori dalla top 11 Juve: "Hanno qualche problema con me"

Sono uscite ufficialmente le card del gioco di calcio più famoso del mondo, FC26 (Football Club 2026) , con le skills di ogni calciatore. Un momento da sempre tanto atteso per tutti gli appassionati di videogiochi, calciatori compresi, che hanno la possibilità di scoprire come la EA Sports ha inquadrato campioni, beniamini e gregari della propria squadra del cuore. La Juventus , sui propri canali social, ha svelato ad alcuni calciatori in anteprima le loro abilità virtuali e le reazioni, una su tutte, sono state inaspettate: il siparietto tra Yildiz, McKennie, David e Kalulu ha del clamoroso. Soprattutto il numero 10 turco ha avuto qualcosa da ridire, non nascondendo delusione e perplessità.

Il rating shock di Yildiz e la sua reazione

Yildiz, McKennie, David e Kalulu hanno scoperto i propri rating FC26 in un video pubblicato sui canali social ufficiali della Juventus. Il punteggio assegnato al talento turco ha sorpreso tutti e non in positivo, con Kenan che non le ha mandate a dire. Dopo il 'ciak' dato da Kalulu un sorridente McKennie con la solita intraprendenza ha preso la card di Yildiz ("La mostro io"), salvo poi cambiare di colpo espressione, stupendosi di quel che aveva appena letto e facendosi scappare un "Damn" (Dannazione!). Il secondo a sbirciare, meravigliarsi e portare le mani al volto è stato David. A quel punto Kenan, che già aveva provato a sbirciare, si è avvicinato e pietrificato davanti a quel 79 di overall che sta facendo il giro del web: "Devono avere qualche problema con me, un grande problema". E non è finita qui...

