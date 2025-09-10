Yildiz o Lautaro? Tacchinardi e Serena infiammano Juve-Inter: "Solo uno è un vero 10"

Aldo Serena , partiamo dagli uomini copertina del Derby d’Italia, i due 10 di Juventus e Inter. Chi vede avanti al momento? «Dico Lautaro. Gli do un punto in più rispetto ad Yildiz perché ha uno status superiore. Il turco è in rampa di lancio e sta per entrare nell’olimpo dei campioni, il Toro ci abita già...».

In quale dei due rivede l’identikit perfetto del classico “diez”?

«Lautaro è un goleador, un 9 che si applica, difende palla e che si sbatte in fase di costruzione Per definizione, il vero 10 è Yildiz, e l’assenza di Chico gli permetterà di dimostrarlo. Sempre ammesso che Tudor decida di schierarlo a supporto delle due punte. Un giocatore stiloso dentro e fuori dal campo. Abbiamo bisogno di esempi positivi, di ragazzi giovani che possano stimolare la fantasia dei nostri ragazzi. Lui fa parte di quella categoria di campioni che si stanno affermando, che hanno volontà, dedizione e che sono gentili. Se gli manca cattiveria? Ho avuto la fortuna di giocare con Platini, e non è mai parso “cattivo”. Era grazioso, essenziale, fantasioso. Si può diventare dei super campioni senza dimostrare chissà quale vena bellicosa. Basti vedere quello che ha fatto Del Piero. Yildiz deve ispirarsi a queste figure».

Contro i nerazzurri dove le piacerebbe vedere Yildiz?

«Istintivamente, vedo che gli piace cercare l’esterno per tentare il dribbling o il suggerimento per i compagni in area. Da ex attaccante, un giocatore così lo vorrei vedere un po’ più al centro. Nel traffico... Ma credo che Tudor, visto il peso della gara, non abbia intenzione di fare esperimenti. Almeno non dal primo minuto».



Chi può essere più decisivo tra i due?

«Lautaro è decisivo per l’Inter nel bene e nel male: quando non gira lui, anche il resto dei compagni ne risentono. Yildiz, allo stesso modo, è il centro di gravità dell’universo Juve. David e Vlahovic hanno bisogno di palloni precisi, spediti con tempi e modi giusti sul primo movimento. Compito che, oltre al turco, nessun bianconero è in grado di eseguire con sufficiente qualità. Locatelli e Thuram hanno caratteristiche diverse: l’azzurro è utilissimo nei cambi di gioco, ma non ha nelle corde l’imbucata rapida e precisa. Lo stesso vale per il francese che, invece, è una forza della natura nei recuperi e nella progressione palla al piede. Insomma, entrambi per motivi diversi saranno indispensabili».