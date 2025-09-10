Terza maglia Juve: l'omaggio ai vigneti del Piemonte e tutti i dettagli

Come il vino più pregiato, che riposa nelle botti per anni prima di svelare tutto il suo carattere, anche la nuova terza maglia della Juventus si presenta come un connubio di tradizione e innovazione, "invecchiata alla perfezione". Una scelta di parole non casuale, che racconta una storia profonda, fatta di radici nel territorio e di passione autentica. Per la stagione 2025/2026, il club bianconero e Adidas hanno deciso di rendere omaggio ai celebri vigneti del Piemonte, simbolo di eccellenza italiana e orgoglio della regione. Il risultato è una maglia che non è solo un capo sportivo, ma un vero e proprio manifesto culturale. Eleganza, identità e paesaggio si intrecciano in un design raffinato, che punta a raccontare - dentro e fuori dal campo - la trama di vite che unisce passato, presente e futuro juventino.

Buffon, Barzagli, Yildiz e "Trame di vite"

Il concept prende vita anche nel video promozionale “Trame di vite”, un'opera visiva densa di emozioni, dove passato e futuro si intrecciano come i filari di una vigna antica. Volti storici della Juventus e nuove promesse del calcio si muovono tra botti in legno e paesaggi collinari, creando un racconto evocativo che lascia il segno nel cuore degli spettatori. La narrazione visiva prende forma come un vino pregiato, maturato nel tempo, e si arricchisce grazie alla presenza di figure simboliche: Gigi Buffon, in sella a una bicicletta che attraversa con leggerezza le colline, Bremer e Thuram intenti a marchiare bottiglie con lo stemma bianconero come fossero etichette d'autore, e Yildiz, concentrato nel curare ogni minimo dettaglio con dedizione e precisione. Il momento culminante arriva con Andrea Barzagli, scelta tutt’altro che casuale, considerando il suo legame autentico con il mondo del vino, cui si dedica con passione da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. L'ex difensore assieme a Gigi, come immagine potente che sollevano la nuova maglia dalla botte, come se stessero stappando un grande Barolo: un gesto simbolico che unisce tradizione, eleganza e spirito bianconero.

Eleganza e identità culturale

Il Third Kit 2025/26 di Juventus, realizzato in collaborazione con adidas, rappresenta un nuovo capitolo nella narrazione dedicata all’Eccellenza Italiana. Dopo l’omaggio alla moda con l’Home Kit e il richiamo all’estate italiana con l’Away Kit, questa terza maglia si ispira ai vigneti del Piemonte, cuore pulsante della regione e simbolo del legame profondo con il territorio. Il design si sviluppa attorno a un’elegante grafica ingegnerizzata che richiama il colore dell’uva, con sfumature di nero, bordeaux e verde scuro. Il risultato è una maglia raffinata e moderna, pensata non solo per il campo ma anche per essere indossata con stile nella vita di tutti i giorni. Ogni dettaglio riflette una fusione tra sport e cultura, tra performance e fashion. Lo storytelling visivo diventa così un’estensione dell’identità del Club, offrendo ai tifosi un capo carico di significato e appartenenza.