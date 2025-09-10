Juve, esordio vincente alla Premier League International Cup: Amaradio-Pugno show, Leicester ko

LEICESTER (Inghilterra) - Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Juventus Under 21 nella Premier League International Cup con la vittoria per 2-1 sul campo del Leicester. Una serata storica per i colori bianconeri e per il calcio italiano con la Juventus che, con una selezione di talenti tra Under 20 e Next Gen, ha portato una squadra italiana alla prima partecipazione e alla prima vittoria nel torneo che dal 2014 mette davanti tanti giovani di tutta Europa. Tre punti nel girone per la formazione di Spanò, collaboratore di Padoin in Primavera, che ha portato a casa un prezioso successo in terra inglese grazie alle reti di Amaradio e Pugno. Nell'altro match di serata successo per il Real Madrid contro il Wolverhampton. Termina 1-0 con rete nel finale di Iglesias Lois.
Leicester-Juve, la partita
Nel primo tempo le occasioni sono subito per le Foxes che non capitalizzano, per la Juventus il tentativo è sul finire della prima frazione con una conclusione dalla distanza di Crapisto che viene deviata in corner dal portiere inglese Donohue. Ad inizio ripresa i bianconeri passano: cross di Savio per Amaradio che prima va di testa e poi segna di sinistro sulla respinta. Passa appena un minuto e Pennant rimette tutto in equilibrio, sorprendendo la difesa juventina. Al 60' la Juve mette nuovamente la freccia con Pugno che approfitta di una disattenzione della retroguardia inglese per firmare il 2-1. Nella mezz'ora finale tanti i cambi da tutte e due le parti con la difesa bianconera, complice anche l'ingresso in campo degli ottimi Badarau e Vallana, che si difende dai tentativi dei padroni di casa. Al triplice fischio è vittoria Juve, ottimo inizio nella Premier League International Cup.