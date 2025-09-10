Juve, esordio vincente alla Premier League International Cup: Amaradio-Pugno show, Leicester ko

LEICESTER (Inghilterra) - Inizia nel migliore dei modi l'avventura della Juventus Under 21 nella Premier League International Cup con la vittoria per 2-1 sul campo del Leicester . Una serata storica per i colori bianconeri e per il calcio italiano con la Juventus che, con una selezione di talenti tra Under 20 e Next Gen, ha portato una squadra italiana alla prima partecipazione e alla prima vittoria nel torneo che dal 2014 mette davanti tanti giovani di tutta Europa. Tre punti nel girone per la formazione di Spanò , collaboratore di Padoin in Primavera, che ha portato a casa un prezioso successo in terra inglese grazie alle reti di Amaradio e Pugno. Nell'altro match di serata successo per il Real Madrid contro il Wolverhampton. Termina 1-0 con rete nel finale di Iglesias Lois.

Leicester-Juve, la partita

Nel primo tempo le occasioni sono subito per le Foxes che non capitalizzano, per la Juventus il tentativo è sul finire della prima frazione con una conclusione dalla distanza di Crapisto che viene deviata in corner dal portiere inglese Donohue. Ad inizio ripresa i bianconeri passano: cross di Savio per Amaradio che prima va di testa e poi segna di sinistro sulla respinta. Passa appena un minuto e Pennant rimette tutto in equilibrio, sorprendendo la difesa juventina. Al 60' la Juve mette nuovamente la freccia con Pugno che approfitta di una disattenzione della retroguardia inglese per firmare il 2-1. Nella mezz'ora finale tanti i cambi da tutte e due le parti con la difesa bianconera, complice anche l'ingresso in campo degli ottimi Badarau e Vallana, che si difende dai tentativi dei padroni di casa. Al triplice fischio è vittoria Juve, ottimo inizio nella Premier League International Cup.