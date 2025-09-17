Alexander-Arnold infortunato: 6-8 settimane di stop, salterà Real Madrid-Juventus

Il Real Madrid inaugura la sua avventura in Champions League battendo 2-1 l' Olympique Marsiglia . Inizio di stagione convincente per la squadra di Xabi Alonso , unica squadra a punteggio pieno in Liga con 4 vittorie su 4. L'unica nota stonata della serata del Bernabeu è l'infortunio di Trent Alexander-Arnold , che ha lasciato il campo dopo solamente 5 minuti, sostituito da Dani Carvajal che a sua volta è stato espulso al minuto 72. Il Real ha pubblicato sul proprio sito il referto medico dell'ex Liverpool: "In seguito agli accertamenti effettuati oggi sul nostro giocatore Trent Alexander-Arnold dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra . L'esito è in attesa di ulteriori informazioni".

Il Real rinuncia al terzino

Tegola per Xabi Alonso, che dovrà fare a meno del suo nuovo terzino destro per un periodo compreso tra le sei e le otto settimane circa. Alexander-Arnold salterà dunque numerosi big match, come il derby sul campo dell'Atletico Madrid del 27 settembre, la gara interna con la Juventus nella terza giornata di Champions League del 22 ottobre e il "Clasico" contro il Barcellona al Bernabeu del 26 ottobre. L'inglese potrebbe rientrare nella trasferta di Valencia nel week-end dell'1-2 novembre (la Liga non ha ancora fissato l'orario della partita), oppure nel tanto amato Anfield, dove il Real andrà di scena il 4 novembre per il quarto turno di Champions, e dove Arnold ha trascorso di fatto tutta la sua carriera tra giovanili e prima squadra del Liverpool. Se lo staff medico delle merengues scegliesse la via della prudenza, il classe '98 si potrebbe rivedere in campo contro l'Elche, dopo la pausa nazionali di metà novembre.