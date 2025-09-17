Anche Rocchi liquida i lamenti Inter: "Adzic, gol 4-3 regolare: Thuram non fa nessun fallo"

Si è chiuso un weekend intenso di Serie A che ha accesso un grosso dibattito circa alcuni errori commessi in alcune gare. Ad accendere le polemiche, soprattutto lato Inter, è stata la rete segnata da Adzic nel finale della sfida tra bianconeri e nerazzurri che ha regalato la vittoria alla Juve in pieno recupero. Nell'azione, i nerazzurri, si sono lamentati di un presunto fallo di Khephren Thuram su Bonny . Dell'episodio ha parlato proprio Rocchi nel corso di Open Var, dove ha analizzato la situazione avvenuta tra i due calciatori. Non solo perché l'ex arbitro ha parlato e spiegato con attenzione alcune delle situazioni più discusse del weekend, ammettendo un errore in particolare, ma ribadendo la bontà del lavoro svolto complessivamente dalla sua squadra. Le sue dichiarazioni aiutano a comprendere meglio il ruolo del VAR, le direttive date agli arbitri e l’interpretazione dei vari episodi.

Juve-Inter e il gol di Adzic: la posizione di Rocchi

Uno degli episodi più contestati è arrivato nel finale del big match tra Juventus e Inter, con il gol decisivo di Adzic che ha fatto infuriare i nerazzurri. Al centro della polemica, un presunto fallo di Khephren Thuram su Bonny nel corso dell’azione. L'azion è stata revisionata dal Var per diversi minuti prima di avvisare il direttore di gara. In sala Var controllano tutta la sequenza e Mazzoleni dice più volte ad Abisso: "Prende la palla", confermato anche da più angolazioni viste nel video. Successivamente anche il contatto con la mano del centrocampista sul volto dell'attaccante, giudicato lieve anche. Per questo poi è arrivato la conferma del gol del 4-3 per la Juventus. Anche secondo Gianluca Rocchi non ci sono irregolarità: “Non si tratta di un fallo evidente – ha dichiarato a Dazn –. L’arbitro controlla bene la parte inferiore del contrasto e il tocco sul mento di Bonny non è tale da giustificare un’infrazione o un intervento del VAR”. Il gol è stato dunque confermato come valido, con Rocchi che ha ribadito l’importanza di non fermare il gioco per contatti lievi. Una posizione netta, che esclude errori nella valutazione dell’episodio.

Vranckx graziato in Sassuolo-Lazio: “Decisione giusta”

Un altro episodio che ha fatto discutere è arrivato nel match tra Sassuolo e Lazio, con l’espulsione iniziale di Vranckx poi revocata dopo la revisione al VAR. Anche in questo caso, Gianluca Rocchi ha spiegato la linea dell’AIA: “Era un intervento al limite, e non mi sorprende che l’arbitro abbia estratto subito il rosso. Ai nostri ragazzi ho chiesto grande severità in presenza di falli gravi o potenzialmente pericolosi”. Tuttavia, il designatore ha confermato la correttezza della decisione finale: “Il rosso è stato giustamente annullato dopo aver rivisto l’azione. Il nostro obiettivo resta sempre quello di tutelare l’incolumità dei calciatori, ma senza penalizzare in modo eccessivo episodi dubbi”. Questa situazione ha fatto da testimone sul corretto funzionamento della collaborazione tra campo e VAR.