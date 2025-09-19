Tudor, diretta conferenza Verona-Juventus: le dichiarazioni

Quella vissuta dalla Juventus è stata una settimana intensa: prima la vittoria per 4-3 contro l' Inter e poi, pochi giorni dopo sempre all'Allianz, il 4-4 con il Borussia Dortmund in Champions. Due gare adrenaliniche e dove il finale è stato positivo per i bianconeri: Adzic ha regalato tre punti nel recupero contro i nerazzurri e in Europa è stato Kelly , imbeccato benissimo da Vlahovic, a trovare il guizzo del pareggio finale . Ora, però, la testa e i pensieri sono stati tutti messi vero il prossimo match di campionato, quello contro il Verona . Pochi giorni per preparare la sfida del Bentegodi e con la necessità di fare valutazioni approfondite sulle condizioni dei calciatori dopo aver utilizzato tantissime energie negli ultimi 6-7 giorni. E proprio Tudor è chiamato ad analizzare questo aspetto in conferenza.

Tudor, conferenza Verona-Juve

Inizia così la confererenza del tecnico bianconero: "Terza gara in otto giorni? Due partite già dietro e dimenticate, c'è focus da due giorni sul Verona. Tante partite in una settimana, vero, ma non ci sono scuse: bisogna andare là fare una partita seria e prendere ciò che vogliamo". Su Conceicao e Zhegrova: "Pronti dall'inizio? Chiaramente no, non hanno grande minutaggio. Vedremo cosa fare, abbiamo tante soluzioni e tanti giocatori che stanno facendo bene: serve fare programmazione giusta". Sono 7 i gol incassati dai bianconeri nelle ultime due sfide: "Quando si parla di gol subiti bisogna vedere il concetto: se finisce 4-4 o 4-3 è concetto diverso di gol subiti. Se si perde 4-0 o 3-1 allora si possono commentare i gol subiti e analizzare il problema, ma ora non è il caso di fare questi processi. Bisogna guardare il concetto della partita: 4-3 è stata una bella vittoria con l'Inter, 4-4 bel pareggio contro il Dortmund. E parliamo di due squadre top a livello europeo".

Il concetto di titolare e Kelly

Sulla rosa: "Domani vengono tutti, giocheranno tutti: sono tutti titolari, spesso le gare si decidono alla fine, qualche volta all'inizio. Ci sono 3 partite in una partita. Tutti importanti, tutti concentrati e tutti vogliono giocare, ma tutti stanno capendo sempre più questa cosa di titolari e non titolari. Bremer? C'è". Da un difensore all'altro, Kelly, reduce da 2 gol: "C'è stata tanta scorrettezza nei giudizi di questo ragazzo, una non obiettività delle sue prestazioni. Ho fatto analisi con lucidità sulle sue prestazioni da quando sono arrivato, 5-6 mesi fa. Ha fatto sempre bene, son serviti 2 gol per dire che sta facendo bene, che è sbagliato. Lui sta facendo grandi partite difensive, chiaramente con qualche sbaglio come fanno anche gli altri. Ora con 2 gol si rivaluta tutto: bisogna essere obiettivi, senza etichette. Da quando sono arrivato ha sbagliato pochissimo, ragazzo umile con gamba seria, con voglia di migliorare: sono veramente contento di lui, si è guadagnato tutto da solo e deve continuare così".