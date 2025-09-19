Tudor: "Juve, ma quali processi. Scorrettezze su Kelly e Di Gregorio! Vedo robe da matti..."

Quella vissuta dalla Juventus è stata una settimana intensa: prima la vittoria per 4-3 contro l' Inter e poi, pochi giorni dopo sempre all'Allianz, il 4-4 con il Borussia Dortmund in Champions . La testa però ora è tutta sul Verona: Igor Tudor ha presentato il match in conferenza stampa. Mai banale il tecnico bianconero, che ha colto l'occasione per togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Non sono passate inosservate le frasi su Di Gregorio , dopo le critiche ricevute dal portiere dopo la sfida europea, e quelle su Kelly , eroe con l'Inter e il Borussia ma in passato criticato con analisi fatte "senza obiettività".

Verona-Juve, Tudor su Conceicao e Zhegrova

Inizia così la confererenza del tecnico bianconero: "Terza gara in otto giorni? Due partite già dietro e dimenticate, c'è focus da due giorni sul Verona. Tante partite in una settimana, vero, ma non ci sono scuse: bisogna andare là fare una partita seria e prendere ciò che vogliamo". Su Conceicao e Zhegrova: "Pronti dall'inizio? Chiaramente no, non hanno grande minutaggio. Vedremo cosa fare, abbiamo tante soluzioni e tanti giocatori che stanno facendo bene: serve fare programmazione giusta". Sono 7 i gol incassati dai bianconeri nelle ultime due sfide: "Quando si parla di gol subiti bisogna vedere il concetto: se finisce 4-4 o 4-3 è unconcetto diverso di gol subiti. Se si perde 4-0 o 3-1 allora si possono commentare i gol incassati e analizzare il problema, ma ora non è il caso di fare questi processi. Bisogna guardare il concetto della partita: 4-3 è stata una bella vittoria con l'Inter, 4-4 bel pareggio contro il Dortmund. E parliamo di due squadre top a livello europeo".

Il concetto di titolare e "la scorrettezza" su Kelly

Sulla rosa: "Domani vengono tutti, giocheranno tutti: sono tutti titolari, spesso le gare si decidono alla fine, qualche volta all'inizio. Ci sono 3 partite in una partita. Tutti importanti, tutti concentrati e tutti vogliono giocare, ma tutti stanno capendo sempre più questa cosa di titolari e non titolari. Bremer? C'è". Da un difensore all'altro, Kelly, reduce da 2 gol: "C'è stata tanta scorrettezza nei giudizi di questo ragazzo, una non obiettività delle sue prestazioni. Ho fatto analisi con lucidità sulle sue prestazioni da quando sono arrivato, 5-6 mesi fa. Ha fatto sempre bene, son serviti 2 gol per dire che sta facendo bene, che è sbagliato. Lui sta facendo grandi partite difensive, chiaramente con qualche sbaglio come fanno anche gli altri. Ora con 2 gol si rivaluta tutto: bisogna essere obiettivi, senza etichette. Da quando sono arrivato ha sbagliato pochissimo, ragazzo umile con gamba seria, con voglia di migliorare: sono veramente contento di lui, si è guadagnato tutto da solo e deve continuare così".