Nuova maglia Juve, arriva la retrò: omaggio storico e tifosi estasiati

Nonostante la stagione sia appena agli inizi e la Juventus abbia disputato soltanto quattro incontri tra Serie A e Champions League, l’attenzione dei tifosi è già rivolta al futuro. Un po' per le prossime sfide in calendario, ma anche per ciò che riguarda l’estetica e il fascino delle nuove divise. Come ogni anno, cresce la curiosità intorno alle anticipazioni sulle maglie della prossima stagione. Alcuni indizi sono emersi già verso la fine di agosto , ma ora nuove immagini stanno facendo sognare i tifosi. La pagina social “La Maglia Bianconera”, da sempre attenta alle novità in casa Juve, ha pubblicato un’anteprima che ha scatenato l’interesse di molti sostenitori bianconeri.

Una maglia celebrativa in stile anni ’70: ritorno alle origini

Secondo quanto riportato dalla pagina sui social, la Juventus dovrebbe lanciare nell’estate del 2026 una maglia ispirata alla storica divisa blu da trasferta degli anni Settanta. Il design previsto riprende quello delle versioni con girocollo, tipiche della prima metà del decennio, proponendo un look semplice ma ricco di significato. Al momento, si parla di una maglia non destinata all’utilizzo in campo, ma concepita come capo lifestyle sotto il marchio Adidas Originals. Un tocco in più sarà dato dalla presenza delle tre stelle sopra il logo, simbolo degli oltre 30 scudetti conquistati. Una sorta di omaggio stilistico e storico pensato per i tifosi, almeno per il momento. E i sostenitori bianconeri già non vedono l'ora di comprarla: "Ma perché non le fanno da gioco queste...". O ancora: "Questa mi sa che andrà presa! Peccato ci sia da aspettare così tanto!".

Il richiamo alla storia

Il richiamo agli anni Settanta non è casuale. Proprio con una maglia blu – sebbene all'epoca con colletto a polo – la Juventus conquista il suo primo trofeo europeo nel 1977, vincendo contro l’Athletic Bilbao nel match di ritorno. Quel successo rimane uno dei momenti più iconici della storia bianconera e continua a ispirare la narrazione visiva del club. Dopo le anticipazioni sulla divisa “Home” 2026/27, anch’essa ispirata a quella stagione gloriosa, questo nuovo omaggio consolida il legame tra passato e presente. Non è solo una questione di moda, ma di memoria e identità: le maglie diventano così veri e propri simboli culturali, capaci di raccontare epoche e trionfi con il solo potere del design.

