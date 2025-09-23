Agnelli, il messaggio che apre un nuovo capitolo: il sentimento Juve rimane vivo

Aveva due strade davanti a sé, Andrea Agnelli. La prima era continuare lo scomodo viaggio iniziato quattro anni fa con l’inizio dell’inchiesta Prisma e destinato a durare almeno altri setto o otto anni. La seconda era chiudere per sempre la vicenda, senza dover ammettere la colpa, ma trovando un compromesso con la giustizia. E, siccome non gli piaceva per niente l’idea di immolare il prossimo decennio a un processo che non avrebbe, comunque, restituito nulla di quello che hanno tolto a lui e alla Juventus, Andrea ha scelto la via del patteggiamento, sancito ieri dal Gup. Finisce in modo definitivo una vicenda giudiziaria curiosamente sincronizzata con il tentativo dello stesso Andrea di creare la Superlega; una vicenda che lo ha costretto a lasciare la Juventus con quella che è stata la decisione professionale più dolorosa della sua vita, ma che ha preso per salvare la Juventus stessa. Curiosa è stata, infatti, anche la sincronia con cui le sue dimissioni hanno consentito di attenuare, almeno parzialmente, la veemenza della giustizia sportiva contro il club. Tutto è finito ieri mattina. Tutto è ricominciato ieri mattina.