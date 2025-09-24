“Yildiz campione fatto e finito, Comolli una garanzia. Il nuovo Retegui? Uno da Juve”

Sulla Juventus

Conosce bene Comolli? L’ha sorpresa l’ingaggio dell’ex presidente del Tolosa come dg Juve? «Conosco Damien da almeno vent’anni. Dai tempi del Tottenham. Nutro molta stima nei suoi confronti. S’è presentato alla Juve in maniera elegante, discreta, con il giusto profilo. Quasi... sabaudo oserei dire. Apprezzo la sua integrità e il suo stile: stile Juve appunto. Ha grandi capacità manageriali e competenze tecniche. Al di là dei risultati – che capisco siano ciò che più conta per i tifosi – sta operando molto bene nel risanamento dei conti. È una garanzia. La Juve sotto la sua gestione tornerà la vera Juve. Anche se, forse, non proprio immediatamente. Ma la strada intrapresa è quella giusta. Noi fra l’altro abbiamo fatto due operazioni in estate con il direttore generale francese: il rinnovo del contratto di “Chico” Conceição tramite l’intermediazione di Jorge Mendes e il trasferimento in prestito di Arthur al Gremio».



David, Openda, Vlahović: ora i bianconeri hanno tre centravanti mentre la scorsa stagione... «Tre numeri 9 di livello e intercambiabili, ognuno con le proprie caratteristiche. A mio avviso il valore del serbo è indiscutibile, sebbene fra alti e bassi, così come il suo contributo di gol. David, non dimentichiamolo, è stato strappato alla concorrenza, soprattutto inglese, a parametro zero. E per Openda parla il curriculum: nazionale belga come Lukaku, proviene da due stagioni in un top club della Bundesliga quale il Red Bull Lipsia».



Ai tifosi bianconeri non sarebbe dispiaciuto Krstović che ha appena sfornato una bella doppietta con l’Atalanta all’Olimpico di Torino... «Nikola è uno da Juve, ha una “fame” pazzesca. Per me si propone a Bergamo come il nuovo Retegui, ritengo possa ripercorrerne le gesta. Però proviene dal Lecce e deve farsi ancora una nomea importante, potrebbe essere per questo che la Juventus non ha puntato su di lui. Ma ha 25 anni, c’è ancora tanta strada da percorrere... ».