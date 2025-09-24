Darren Burgess, la Juve ha scelto il nuovo Director of Performance: chi è e cosa farà

La Juventus continua a costruire un progetto tecnico e strutturale all’avanguardia, e lo fa annunciando l’arrivo di Darren Burgess nel ruolo di Director of Performance . Una figura di caratura internazionale, con oltre 25 anni di esperienza tra Europa (all'Arsenal), Australia e Stati Uniti, che lavorerà in sinergia con nomi chiave del nuovo corso bianconero: Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e tutte le aree tecniche del club, dalla prima squadra al settore giovanile. L’obiettivo è chiaro: elevare ulteriormente l’eccellenza nelle prestazioni, l’innovazione e il benessere degli atleti. Un passo strategico che conferma la volontà della Vecchia Signora di integrare competenze di altissimo livello per competere ai massimi standard sportivi e organizzativi.

Il comunicato della Juve

Questa la nota della società: "La Juventus è lieta di annunciare l’arrivo di Darren Burgess che ricoprirà il ruolo di Director of Performance, collaborando a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e con tutte le aree tecniche e tutti i gruppi di età del Club, per formare un team di alto livello dedicato a promuovere eccellenza nelle prestazioni, innovazione e benessere degli atleti. Australiano, Darren è riconosciuto e stimato come uno dei più importanti performance manager nel mondo, e porta con sé oltre 25 anni di esperienza internazionale nella leadership sportiva.Le tappe salienti della sua carriera sono rappresentate dal lavoro realizzato sulla prevenzione degli infortuni, la supervisione del reparto medico e performance in tutti i suoi aspetti – fitness, alimentazione, riabilitazione, psicologia e recupero sia in ambito maschile sia femminile – e nell’innovazione nello sviluppo dei talenti".