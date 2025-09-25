Darren Burgess nello staff di Tudor: sarà una Juve più veloce con lo stile Nfl e Nba

TORINO - Era stato annunciato ed è stato fatto: cambio di casacca - pesante - nell’area Performance della Juventus. Ad assumere il ruolo di responsabile è Darren Burgess: collaborerà con Comolli, Chiellini e Modesto, oltre naturalmente a Tudor e alle aree tecniche e i vari gruppi del Club. L’obiettivo - recita il comunicato ufficiale - è quello di "formare un team di alto livello dedicato a promuovere eccellenza nelle prestazioni". Australiano, Burgess porta con sé oltre vent’anni di esperienza: avrà voce in capitolo sul reparto medico, sull’alimentazione e sulla parte psicologica. Soprattutto, si occuperà della riabilitazione e della prevenzione degli infortuni, tra le eredità più calde della nuova era Comolli. Attorno al professionista si è creato presto il personaggio: prima dell’ultima esperienza con l’Adelaide Football Club, ha spaziato ovunque, dentro e fuori l’Europa. Ha collaborato con l’Arsenal, per capirci, ma pure con i Phoenix Suns, club di Nba, mantenendo inoltre un ruolo attivo nel football. Quello americano - grande passione - e quello australiano, diventando presto un punto di riferimento per l’Australian Football League. Insomma: una preparazione a trecentosessanta gradi, e una mente simile a quella del dirigente francese, scelto dalla proprietà anche per il suo saper andare fuori dagli schemi. Burgess è una decisione che va in questa direzione, un taglio netto col passato (Giovanni Andreini, di cui prende il posto, sarà salutato presto) e una sfida per il futuro. A prescindere, a unire le due figure è l’attenzione maniacale, la cura dei dettagli. Tutti.