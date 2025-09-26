Dubbio Conceicao per Juve-Atalanta, Tudor può sorprendere: non solo Zhegrova tra le alternative

La Tudorata di Juve-Atalanta? Potrebbe essere Vasilije Adzic sulla trequarti. Le quotazioni del montenegrino, infatti, sono in sorprendente crescita, anche per via dei dubbi che avvolgono le condizioni di Francisco Conceiçao. Il nome forte per agire, in compagnia di Yildiz, alle spalle di David è proprio il classe 2006, che anche a Verona ha lasciato buonissime sensazioni a Igor Tudor. Lui, sì, è sempre stato un grandissimo sostenitore di Adzic: in estate l'ha convinto a restare. Facendogli respingere tutte le offerte.

E adesso potrebbe essere arrivato il suo momento: Tudor deciderà oggi. Solo un anno fa, di questi tempi, c'era un solo ritmo da tenere, quello dettato da Thiago Motta e il suo staff: la parola "gestione" era bandita e i risultati sono stati tutt'altro che positivi. Non che ci sia particolare voglia di andare a ripescare il passato, ma è essenziale per definire il presente, in totale antitesi. Oggi, la priorità non è che i calciatori facciano necessariamente lo stesso tipo di lavoro: il fine ultimo è che questi siano disponibili per scendere in campo. Non è un caso che questo sia uno dei capisaldi del nuovo responsabile dell'area performance, Darren Burgess. E questo si traduce anche nel sottrarre un giocatore al lavoro del gruppo, per gestire i carichi se sensazioni e dati raccolti dicono che sia necessario fare così.