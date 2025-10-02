Cabal, botta per Tudor e la Juve: l'esito sull'infortunio e quante partite salta

Neanche il tempo di festeggiare il ritorno in campo e il gol contro l'Atalanta, che per Cabal arrivano subito brutte notizie. Il difensore colombiano, dopo un avvio difficile nel match di Champions League contro il Villarreal, ha lasciato il campo al 16' tenendosi il flessore della coscia destra dopo un lancio in profondita. Subito una smorfia di dolore e poi le lacrime, con il giocatore che ha dato il cambio a Joao Mario ed è uscito zoppicando. In mattinata è arrivato al J Medical per le visite strumentali. E ora è stato ufficializzato il referto: "Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra".