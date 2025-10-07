Yildiz nella top 3 della Serie A, Openda e Koopmeiners in calo: ecco i nuovi valori di mercato Juve

Un aggiornamento massiccio, quello di Transfermarkt, che ridisegna la mappa economica della Serie A e accende il dibattito sul reale peso dei calciatori nel panorama attuale, con la Juventus che, anche in questo frangente, affronta gioie e dolori . Sono 160 i cambiamenti di valore registrati grazie al contributo della community, un numero che basta da solo a fotografare l’instabilità di un campionato in continua evoluzione. Giovani in rampa di lancio, veterani in calo e sorprese inattese: l’autunno del mercato virtuale si preannuncia caldissimo, in attesa del maxi-aggiornamento di dicembre che coinvolgerà l’intera rosa del torneo.

Giovani alla ribalta: l’ascesa di Yildiz, Paz e la generazione che cambia la Serie A

La Serie A si conferma terra di giovani e di prospettiva. Kenan Yildiz (+25) è la copertina assoluta dell’aggiornamento, simbolo di un campionato che torna a scommettere sul talento. Il turco diventa così il terzo giocatore più prezioso del torneo, a pari merito con Marcus Thuram e davanti a nomi come Nico Paz, ottavo con 55 milioni, e Christian Pulisic, settimo con 60 milioni. Il suo exploit testimonia il ritorno d’immagine della Serie A, capace di valorizzare profili ventenni con appeal internazionale. Alle loro spalle, nomi emergenti come Pio Esposito (36° con 30 milioni) e Honest Ahanor (20 milioni, +15) alimentano l’idea di un campionato che sta cambiando pelle.

Le big in movimento: rialzi per Milan, Roma e Napoli

Tra i club più rappresentati in positivo figurano Milan, Roma e Napoli. Nel Milan, aumentano i valori di Matteo Gabbia (16 milioni, +2) e Alexis Saelemaekers (20 milioni, +3). Importante anche la crescita di Christian Pulisic, che raggiunge i 60 milioni (+10) e sale al settimo posto assoluto tra i giocatori più preziosi della Serie A. In casa Roma crescono Matías Soulé (35 milioni, +5; 21°), Wesley (25 milioni, +5) e Manu Koné (50 milioni, +10; 9°), mentre il Napoli registra incrementi per Lorenzo Lucca (30 milioni, +8; 35°) e Rasmus Højlund (45 milioni, +10; 17°). Segnali di crescita anche per l’Atalanta, con Honest Ahanor che sale a 20 milioni (+15) e Kamaldeen Sulemana che raggiunge la stessa cifra (+7).