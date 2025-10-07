Yildiz nella top 3 della Serie A, Openda e Koopmeiners in calo: ecco i nuovi valori di mercato Juve

Un aggiornamento massiccio, quello di Transfermarkt, che ridisegna la mappa economica della Serie A e accende il dibattito sul reale peso dei calciatori nel panorama attuale, con la Juventus che, anche in questo frangente, affronta gioie e dolori. Sono 160 i cambiamenti di valore registrati grazie al contributo della community, un numero che basta da solo a fotografare l’instabilità di un campionato in continua evoluzione. Giovani in rampa di lancio, veterani in calo e sorprese inattese: l’autunno del mercato virtuale si preannuncia caldissimo, in attesa del maxi-aggiornamento di dicembre che coinvolgerà l’intera rosa del torneo.
Giovani alla ribalta: l’ascesa di Yildiz, Paz e la generazione che cambia la Serie A
La Serie A si conferma terra di giovani e di prospettiva. Kenan Yildiz (+25) è la copertina assoluta dell’aggiornamento, simbolo di un campionato che torna a scommettere sul talento. Il turco diventa così il terzo giocatore più prezioso del torneo, a pari merito con Marcus Thuram e davanti a nomi come Nico Paz, ottavo con 55 milioni, e Christian Pulisic, settimo con 60 milioni. Il suo exploit testimonia il ritorno d’immagine della Serie A, capace di valorizzare profili ventenni con appeal internazionale. Alle loro spalle, nomi emergenti come Pio Esposito (36° con 30 milioni) e Honest Ahanor (20 milioni, +15) alimentano l’idea di un campionato che sta cambiando pelle.
Le big in movimento: rialzi per Milan, Roma e Napoli
Tra i club più rappresentati in positivo figurano Milan, Roma e Napoli. Nel Milan, aumentano i valori di Matteo Gabbia (16 milioni, +2) e Alexis Saelemaekers (20 milioni, +3). Importante anche la crescita di Christian Pulisic, che raggiunge i 60 milioni (+10) e sale al settimo posto assoluto tra i giocatori più preziosi della Serie A. In casa Roma crescono Matías Soulé (35 milioni, +5; 21°), Wesley (25 milioni, +5) e Manu Koné (50 milioni, +10; 9°), mentre il Napoli registra incrementi per Lorenzo Lucca (30 milioni, +8; 35°) e Rasmus Højlund (45 milioni, +10; 17°). Segnali di crescita anche per l’Atalanta, con Honest Ahanor che sale a 20 milioni (+15) e Kamaldeen Sulemana che raggiunge la stessa cifra (+7).
I crolli eccellenti: Barella, Lautaro e Lookman in discesa
L’aggiornamento autunnale non porta solo rialzi. Diversi protagonisti del campionato vedono diminuire il proprio valore di mercato, a partire dall’Inter di Chivu, che registra cali per Nicolò Barella (65 milioni, -10) e per Lautaro Martínez (85 milioni, -10). Il dato più marcato è quello di Ademola Lookman, che perde 20 milioni e scende a 40, dopo un’estate segnata da trattative mai concretizzate. Flessione anche per Éderson (45 milioni, -5; 16°), Lewis Ferguson (20 milioni, -8) e Romelu Lukaku (15 milioni, -7), mentre restano invariati i valori di Bastoni (80 milioni) e Khephren Thuram (40 milioni; 19°). Una tendenza che conferma come gli aggiornamenti riflettano non solo il rendimento, ma anche la domanda di mercato e la continuità di presenza in campo.
La Serie A cambia volto: il mercato premia i giovani e punisce l’esperienza
L’aggiornamento di ottobre evidenzia una transizione chiara: la Serie A sta diventando un campionato sempre più giovane. Le maggiori rivalutazioni riguardano calciatori nati dopo il 2003, come Yildiz, Paz, Ahanor ed Esposito, tutti in crescita, mentre diversi senatori vedono ridursi il proprio valore di mercato. Il fenomeno coinvolge tutte le grandi: il Milan con Gabbia, la Roma con Soulé, il Napoli con Højlund, l’Atalanta con Ahanor. Dall’altra parte, perdono terreno giocatori come Barella, Lautaro, Lookman, Lukaku, Vlahović e Cambiaso, in un quadro che fotografa l’evoluzione del calcio italiano verso una valorizzazione strutturale del talento giovane. Il dato conferma una tendenza già visibile nelle ultime stagioni: la crescita economica dei club passa anche attraverso l’investimento su giocatori dal grande potenziale e con ampi margini di crescita.
Juventus, Yildiz protagonista assoluto dell’aggiornamento
Nel nuovo aggiornamento dedicato ai bianconeri, Kenan Yildiz è il principale protagonista. Il suo valore cresce del 50%, passando da 50 a 75 milioni di euro, cifra che riflette il rendimento in campo e la crescente importanza del giocatore nella Juventus. L’attaccante turco è ormai considerato una delle principali risorse tecniche del club e si colloca al terzo posto assoluto tra i giocatori più preziosi del campionato, dietro solo a Lautaro Martínez e Bastoni. Un traguardo che certifica la sua definitiva affermazione anche a livello internazionale, Ponendosi a valori simili a quelli di Rodrygo e Nico Williams.
Adžić e Conceição in aumento, Kelly in ripresa
La Juventus non è solo Yildiz. Il club bianconero vede crescere anche Vasilije Adžić, autore di un gol pesantissimo nel Derby d’Italia e ora valutato 8 milioni di euro (+4). Bene anche Francisco Conceição (33° con 30 milioni, +2), sempre più inserito nel contesto tecnico di Allegri, e Lloyd Kelly, salito a 18 milioni (+2) dopo un inizio di stagione solido. Tre percorsi diversi ma accomunati da un tratto comune: la Juve sta finalmente accumulando valore patrimoniale anche nei profili di prospettiva, non solo nei titolari. A salire anche Manuel Locatelli, che guadagna 2 milioni, raggiungendo i 30 milioni (42°), poco sopra Kalulu (45° a 28 milioni, +2). Resta invece invariato Bremer, che mantiene una valutazione di 50 milioni, 12° nella classifica generale.
Le ombre della Continassa: Koopmeiners e Openda in ribasso
Il rovescio della medaglia arriva dai cali. Teun Koopmeiners (34° con 30 milioni, -5) non riesce ancora a rispettare le aspettative: rendimento altalenante e ruolo non sempre definito lo tengono lontano dai picchi atalantini di due anni fa. Scende anche Loïs Openda (16°, 45 milioni, -5), penalizzato da un costo di trasferimento più basso rispetto al valore stimato e da prestazioni non sempre brillanti. Entrambi restano comunque tra i nomi più interessanti in ottica futura, ma Transfermarkt conferma: il valore non è solo merito, è equilibrio tra prospettiva, domanda e rendimento. Sempre nel gruppo dei bianconeri figurano invece Dusan Vlahović, che cala di 10 milioni arrivando a 35 (22°), e Andrea Cambiaso, in discesa di 5 milioni e ora anch’egli a 35 (23°). Diverso il caso di Jonathan David, il cui valore resta invariato a 45 milioni, al 16° posto e ponendosi allo stesso livello di Openda ed Éderson.
La nuova gerarchia bianconera: equilibrio tra crescita e continuità
Dall’aggiornamento di Transfermarkt emerge una Juventus con una struttura più bilanciata rispetto ai mesi scorsi. I giovani in crescita — Yildiz, Adžić, Conceição — rappresentano la base su cui il club sta costruendo il proprio futuro, mentre i valori stabili di giocatori come Bremer e Jonathan David garantiscono solidità e affidabilità nel presente. Allo stesso tempo, i cali di Vlahović, Cambiaso e dei veterani come Kostić, Rugani e Milik mostrano una fase di passaggio naturale, in cui la società punta a mantenere equilibrio tra esperienza e rinnovamento. Il risultato è una gerarchia interna più definita, dove la continuità di rendimento e la prospettiva di crescita convivono, delineando un progetto tecnico ed economico orientato al medio periodo.
