Quando si parla di Paulo Dybala , il cuore dei tifosi juventini batte sempre un po’ più forte. E qualcuno, a quanto pare, non ha ancora smesso di sognare un suo ritorno a Torino. È il caso di Alba Parietti, che su Instagram ha postato una foto in compagnia della “Joya”, che ha recentemente recuperato da un infortunio , accompagnandola con una frase che ha scatenato i commenti dei fan: “ Adesso ci parlo io, non ti prometto niente, provo a riportartelo a Torino” . Il destinatario del messaggio? Francesco Oppini , opinionista RAI e grande tifoso bianconero, subito taggato dalla showgirl in quella che è diventata una delle ultime gag nate sui social.

La “missione” della Parietti per la Juventus

La Parietti, tifosa juventina e presenza fissa del mondo televisivo, ha voluto scherzare sul sogno proibito dei sostenitori bianconeri: rivedere Dybala in maglia Juve. Il post, pubblicato su Instagram, la ritrae sorridente accanto all’ex numero 10, oggi protagonista alla Roma. Un siparietto che in poche ore ha raccolto centinaia di like e commenti, tra chi invoca il ritorno della Joya, chi non vuole che si sposti di di un centimetro dalla Capitale e chi semplicemente scherza con Alba per la “trattativa” lampo in corso.

Dybala sorride, i tifosi si dividono

Paulo Dybala, dal canto suo, non ha commentato il post ma ha regalato alla fotocamera il suo classico sorriso, quello che i tifosi della Juve conoscono bene. Un’immagine che ha riacceso la nostalgia a Torino, dove in molti non hanno mai del tutto metabolizzato il suo addio. E se la Parietti scherza sul riportarlo sotto la Mole, mentre i supporter bianconeri si lasciano tentare dall’idea: “Sarebbe bellissimo!” o "Magari!", scrivono nei commenti. I tifosi della Roma invece non sono entusiasti: "Te piacerebbe!" è uno dei commenti più inflazionati, simbolo di quanto Paulo sia amato anche dai supporter giallorossi. Una scena da social che mescola ironia, amarcord e un pizzico di calciomercato del cuore — quello che non si chiude mai.