Dietro le quinte della prossima Juventus: l’addio, gli arrivi e le nuove gerarchie

TORINO - Tutto intorno a lui. Cioè a Damien Comolli. La nuova Juventus, quella che è oggi e quella che sarà soprattutto domani, dipenderà dalle scelte, dalla forza, dall’operato del prossimo amministratore delegato, pronto a prendere il posto di Maurizio Scanavino, Ceo in uscita e tra poco meno di un mese. Il tempo di raggiungere la prossima Assemblea degli azionisti del 7 novembre: lì si toglierà il velo sulle novità bianconere. E si capirà meglio la gerarchia, trovandosi di fronte a un organigramma più chiaro e privato dell’alone di mistero ancora molto forte. A prescindere, nessun dubbio: dopo John Elkann, massima espressione della proprietà, sarà Comolli a raccogliere il testimone più pesante, a diventare l’uomo delle decisioni. In fondo, lo è da settimane, praticamente dal suo arrivo, ma il passaggio sarà tanto formale quanto chiarificatore. Eliminerà ogni imbarazzo sulle direzioni di alcune scelte, da dove partiranno e chi sarà a innescarle. Alla stessa, metaforica, altezza resiste però il ruolo del presidente, casella oggi occupata da Gianluca Ferrero. Che sulle questioni di campo, prettamente di campo, preferisce astenersi. Ma su tutto il resto, dalla politica sportiva alla rappresentanza più pura, è stato un asset silenzioso, ma determinante per il club. Per Elkann in primis. Va da sé: si ripartirà anche da qui, e qualcosa sarà poi delegato.