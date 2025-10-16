Juve, indagine Uefa sul Fair Play Finanziario: che è successo e cosa rischia. La relazione ufficiale

Juventus , la Uefa apre un procedimento in ambito Fair-Play Finanziario : i conti del club, dunque, sotto analisi da parte dell'Union of European Football Associations. Il motivo possibili sforamenti del FPF : a confermare la notizia è stata proprio la società bianconera, a margine del fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025. Una possibile sanzione dunque per la Juve, ma con "un importo presumibilmente non rilevante" dal punto di vista economico, mentre da quello sportivo ipotesi come quella di restrizioni nelle registrazioni dei giocatori alle competizioni Uefa. La decisione da parte dell'organo è attesa per la primavera del 2026 . Ma sono anche altre le notizie che giungono dal bilancio bianconero ( oltre ai compensi alla dirigenza della scorsa stagione ): l'aumento delle azioni di Tether ( che insieme ad Exor ha presentato la lista per i candidati al CdA ) nel club oltre alla data per i ricorsi al TAR contro i rilievi della Consob sui bilanci in merito agli esercizi 2020, 2021 e 2022 (i procedimento denominati "Manovre stipendi" e "Operazioni incrociate").

Juve, apertura procedimento Uefa

Nel bilancio del club bianconero si legge: "Per l’anno solare 2024 il Gruppo ha rispettato su base consolidata lo Squad Cost Ratio (il limite del parametro era pari, per il 2024, all’80%). Il Gruppo prevede inoltre, sulla base delle attuali stime di ricavi e costi correlati al calcolo di tale parametro ed in assenza di eventi non ricorrenti, di poter rispettare tale parametro anche per l’anno solare 2025 (per il 2025 il limite massimo di tale parametro scende al 70% – livello richiesto a regime, valido anche per i prossimi esercizi)". Successivamente la Juve annuncia: "Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025".

I tempi e le possibili sanzioni

La Juventus nella nota specifica anche i tempi circa la decisione finali e anche le possibili sanzioni: "L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA)". E ancora: "Si segnala infine, per completezza, che il parametro dell’Overdue Payables è sempre stato rispettato dal Gruppo e si prevede che venga rispettato anche in futuro".

La cifra del possibile contributo economico

La Juve conclude così in merito all'argomento all'interno del fascicolo legato al bilancio: "In relazione a quanto sopra, si segnala che, in data 28 luglio 2023, la Prima Camera dello UEFA Club Financial Control Body ha assunto la decisione con la quale ha definitivamente chiuso il procedimento avviato in data 1° dicembre 2022 volto alla verifica del rispetto del framework regolamentare UEFA da parte di Juventus. La decisione ha comportato, inter alia, l’esclusione di Juventus dalla UEFA Conference League della stagione sportiva 2023/2024; inoltre, per effetto della decisione, Juventus (i) è stata obbligata al pagamento di un contributo economico di € 10 milioni, interamente stanziato nell’esercizio 2022/2023, di cui € 2 milioni versati a settembre 2023, € 4 milioni versati a settembre 2024 ed i restanti € 4 milioni trattenuti a settembre 2024 dagli introiti della partecipazione alla UEFA Champions League nella stagione sportiva 2024/2025; e (ii) potrebbe essere tenuta al pagamento di un ulteriore contributo economico condizionale di € 10 milioni nel caso in cui i bilanci di Juventus al 30 giugno 2023, 2024 e 2025 presentassero significative violazioni delle CL&FS. Alla data della presente relazione finanziaria annuale non sono state rilevate dai revisori di Juventus e/o dalla UEFA significative violazioni delle CL&FS".