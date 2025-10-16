Exor e Tether, ecco le nuove liste Juve per il CdA: Ferrero confermato presidente, Scanavino lascia

Arrivano novità importanti in casa Juve . Non solo quelle relative al bilancio e all'indagine avviata dalla Uefa , ma anche quelle che riguardano il CdA bianconero. La prima notizia è quella dell'addio dell'ad Maurizio Scanavino , che terminerà il suo incarico nel club alla naturale scadenza del contratto, il prossimo 7 novembre. Ma non solo: sono state presentate due liste con i nomi dei candidati al Consiglio d'Amministrazione, la prima da Exor e la seconda da Tether (che nel frattempo ha aumentato le sue azioni nella società). Inoltre (nel giorno della pubblicazione dei compensi della dirigenza bianconera nella stagione 2024/25 ) si evince la conferma di Gianluca Ferrero come presidente.

CdA Juve, le liste di Exor e Tether

Exor, che detiene il 65.4% del capitale sociale del club, ha presentato la prima lista con i seguenti nomi: Antonio Belloni, Gianluca Ferrero, Guido de Boer, Damien Comolli, Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri, Kerstin Andrea Lutz, Diva Moriani, Diego Pistone. A ciò va aggiunto che, contestualmente, Exor ha proposto di nominare ancora una volta Gianluca Ferrero quale presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Come detto la seconda lista è stata presentata da Tether, che ha incrementato le sue azioni arrivando all'11.5%, alle spalle della sola Exor. Il colosso delle stablecoin (il cui CEO è Paolo Ardoino), ha depositato una lista con due candidati per la nomina del CdA: si tratta di Francesco Garino e Zachary Lyons.

I saluti di Scanavino

Attraverso i canali ufficiali del club, intanto, sono arrivati i saluti di Maurizio Scanavino, che saluterà il club dopo il 7 novembre: "Tre anni fa ho accettato questo prestigioso incarico in un momento estremamente critico per il Club e non privo di rischi per chi avrebbe avuto la responsabilità di guidarlo. L’obiettivo era chiaro: avviare un percorso fondato sulla sostenibilità economica e sulla competitività sportiva. Col sostegno della proprietà, degli amministratori e di colleghi e colleghe di talento abbiamo affrontato e superato numerose sfide con determinazione, nonostante le difficoltà. Porterò sempre con me il ricordo di emozioni uniche, vissute e condivise con i giocatori e le giocatrici, gli allenatori, i direttori sportivi e tutto lo staff. Momenti che resteranno indelebili. Oggi più che mai, guardo al futuro della Juventus con grande fiducia: sono certo che ci saranno altre pagine importanti da scrivere".

