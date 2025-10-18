Tardelli e la Juve meno famiglia: "Non puoi... Tudor senza fuoriclasse, Locatelli discontinuo"

In Italia, tra le big, solo l’ Inter vanta uno zoccolo azzurro. Penso a Barella, Bastoni, Dimarco, Acerbi... «Sì, e sono gli unici ad essersi quantomeno avvicinati alla vittoria della Champions. Non credo sia un caso. Avere un gruppo di senatori azzurri è un presupposto fondamentale. Ma non mi fraintenda: non sono contro gli stranieri. Al mio fianco ne ho avuti di straordinari nel corso della carriera. Quindi ben vengano, a patto che siano forti e che contemporaneamente si continuino a formare i giovani italiani. Non voglio più veder squadre di Serie A con 11 stranieri in campo».

Che idea si è fatto sulla Juventus di Tudor? «Semplice: che gli manchi un fuoriclasse in mezzo al campo. Un leader tecnico che abbia personalità. Come Platini. Yildiz potrebbe diventarlo, ma per adesso non è ancora in grado di gestire da solo la squadra».

A proposito di Yildiz, il suo amico ed ex compagno Platini di recente ha detto che gli piacerebbe vedere il turco - e in generale tutti i fantasisti d’Europa - in posizioni più centrali e non sulle corsie. Lei che ne pensa? «Non entro in merito alle scelte di Tudor: evidentemente se lo schiera lì è perché crede sia la posizione più giusta per lui».

E degli attaccanti che mi dice? Tudor ha detto più volte che sceglierà il titolare di giornata in giornata, alternando le tre punte tra le varie competizioni. A lei chi piace di più tra Vlahovic, David e Openda? «Dico Vlahovic senza alcun dubbio: ha dimostrato di essere quello con più gol nelle gambe. Ma va servito ed aiutato, altrimenti diventa impossibile incidere. Dusan per poter rendere deve poter sentire la fiducia dell’allenatore, dei compagni, dell’ambiente. Sento dire che il serbo è un giocatore “umorale”, ma chi non lo è?! Come fa a rendere al meglio se sente che chi lo circonda non lo ama? Per me Tudor deve scegliere cosa fare di lui: se fargli fare o meno il titolare, anche se credo che relegarlo tra le riserve sarebbe dannoso per la Juventus. Serve uno come lui, soprattutto perché nessun altro bianconero sembra in grado di fare meglio».

Beh, ci sarebbe David, l’attaccante su cui la Juventus ha deciso di puntare per il futuro... «Arriva dalla Francia, dove si gioca un calcio completamente diverso dal nostro. Lo voglio ripetere: per me deve giocare Vlahovic, almeno per dieci partite consecutive. Poi vedremo».